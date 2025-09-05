快訊

林智勝引退蕭敬騰跳Sorry Sorry！全場噴淚他重現11年前「火車便當」

明天水氣增+年度大潮！彰化至嘉義及花蓮沿海嚴防海水倒灌

柯文哲交保牽動藍綠白角力 民眾黨「兩顆太陽」也待磨合

加權指數、台灣50 四檔熱

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股昨（5）日開高走高，權值股更在最後一盤拉升，終場收最高點、24,494點，上漲1.3%，成交量縮至4,163億元。法人建議，看好台股後市的投資人可利用加權指數（IX0001）、元大台灣50（0050）等指數權證，以小博大。

觀察昨日19大類股，強勢族群包括電子漲1.7%、化學生技醫療漲1.4%、金融保險漲0.3%；相對疲弱的則有電器電纜跌2.1%、建材營造跌1.2%、塑膠跌1.1%。盤面上，台積電價漲量增，站回所有均線，短線支撐暫看月線。聯發科在站穩月線後續創波段高，支撐暫看5日線。強勢股主要集中在記憶體、電子化工材料、半導體封測材料、造船與BBU。

就技術面觀察，法人分析，台股昨日價漲量縮，短線仍維持強勢格局，KD出現黃金交叉，5日線翻揚，10日與20日均線持續提供下檔支撐。唯一美中不足的是成交量縮至20日均量以下，但只要守住9月4日多方缺口低點24,103點，大盤仍有望沿短期均線向上攻擊。展望後市，法人指出，下半年台、美總體經濟成長將下滑；另外，歷史統計美股9月是表現相對差的月份，預期9月台股可能出現漲多拉回修正。但基於AI產業趨勢越趨明確，受益族群增加，即使反彈6,000點，許多個股仍在相對低檔；預期第4季至明年第1季基本面仍佳，故台股大幅拉回可逢低擇優布局。

權證發行商建議，看好IX0001、0050等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

延伸閱讀

外資買超282億元 成交量前兩名華邦電、南亞科也居外資買超冠亞軍

台股逼近歷史高點！24千金再聚首 六大千金盤中創天價

開高走高！台股上漲314點收最高24,494點 台積電上漲20元、貢獻160點

台股高點震盪...4月後大盤創高是實漲？專家3面向分析：行情結構不穩有風險

相關新聞

中美晶、環球晶 挑120天

中美晶（5483）、環球晶（6488）各自擁發展利基，因應對等關稅受到的影響較小，近期股價表現相對強勢；權證發行商表示，...

加權指數、台灣50 四檔熱

台股昨（5）日開高走高，權值股更在最後一盤拉升，終場收最高點、24,494點，上漲1.3%，成交量縮至4,163億元。法...

全民權證／jpp 優選逾四個月

jpp-KY（5284）現有噴烤漆產能近乎滿載，明（2026）年第1季將逐步緩解瓶頸。另外，D客戶持續加大泰國投資，能源...

全民權證／振曜 押價內外10%

振曜（6143）昨（5）日漲5.6%至149元，表現強勁。法人看好振曜接單已滿至年底，並受惠大尺寸產品挹注，因此維持「買...

全民權證／國巨 兩檔有潛利

國巨（2327）8月宣布再度加碼收購芝浦電子，公開收購價格由每股6,635日圓調升至每股7,130日圓，並延長收購日期至...

最牛一輪／龍德揚帆 凱基54啟航

龍德造船（6753）7月獲利0.27億元，年減29.1%，每股純益（EPS）0.24元。此外，中央政府總預算案明年度國防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。