快訊

林智勝引退蕭敬騰跳Sorry Sorry！全場噴淚他重現11年前「火車便當」

明天水氣增+年度大潮！彰化至嘉義及花蓮沿海嚴防海水倒灌

柯文哲交保牽動藍綠白角力 民眾黨「兩顆太陽」也待磨合

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／振曜 押價內外10%

經濟日報／ 記者崔馨方整理

振曜（6143）昨（5）日漲5.6%至149元，表現強勁。法人看好振曜接單已滿至年底，並受惠大尺寸產品挹注，因此維持「買進」評等，相關權證可伺機布局。法人分析，振曜第2季營運動能強勁，但因匯率干擾，每股純益（EPS）為0.45元。但振曜電子紙閱讀器訂單已滿載至年底，下單量年增近三成，主要來自換機需求延續，帶動營運逐季增長。大尺寸電子紙專案預期下半年開始放量，將貢獻中低個位數營收占比，全年獲利預估獲上修機會。

權證發行商建議，看好振曜後市股價表現的投資人，可選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

法人上修振曜全年營收獲利 目標價喊至167元

帆宣、萬潤 押逾四個月

宏達電、中光電 認購靚

波若威、南電 四檔火

相關新聞

中美晶、環球晶 挑120天

中美晶（5483）、環球晶（6488）各自擁發展利基，因應對等關稅受到的影響較小，近期股價表現相對強勢；權證發行商表示，...

加權指數、台灣50 四檔熱

台股昨（5）日開高走高，權值股更在最後一盤拉升，終場收最高點、24,494點，上漲1.3%，成交量縮至4,163億元。法...

全民權證／jpp 優選逾四個月

jpp-KY（5284）現有噴烤漆產能近乎滿載，明（2026）年第1季將逐步緩解瓶頸。另外，D客戶持續加大泰國投資，能源...

全民權證／振曜 押價內外10%

振曜（6143）昨（5）日漲5.6%至149元，表現強勁。法人看好振曜接單已滿至年底，並受惠大尺寸產品挹注，因此維持「買...

全民權證／國巨 兩檔有潛利

國巨（2327）8月宣布再度加碼收購芝浦電子，公開收購價格由每股6,635日圓調升至每股7,130日圓，並延長收購日期至...

最牛一輪／龍德揚帆 凱基54啟航

龍德造船（6753）7月獲利0.27億元，年減29.1%，每股純益（EPS）0.24元。此外，中央政府總預算案明年度國防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。