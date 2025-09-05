快訊

泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

家門被打破…江祖平怒揭三立高層兒性侵 急打給他媽才脫身

阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

協助期貨商強化法令遵循 期交所舉辦期貨商資通安全宣導說明會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2025年度期貨商資通安全宣導說明會，期交所吳董事長自心(左2)、證期局程組長國榮(右2)、期貨公會吳秘書長桂茂(左1)、安碁資訊薛處長承文(右1)合影。臺灣期貨交易所／提供
2025年度期貨商資通安全宣導說明會，期交所吳董事長自心(左2)、證期局程組長國榮(右2)、期貨公會吳秘書長桂茂(左1)、安碁資訊薛處長承文(右1)合影。臺灣期貨交易所／提供

為提升期貨商資安風險意識，宣達主管機關資安政策，並促進主管機關、臺灣期貨交易所及期貨商之間意見交流與資訊共享，期交所於9月5日至6日舉辦2025年度「期貨商資通安全宣導說明會」。這次說明會邀集各期貨商資安長、資安主管及資訊主管等高階主管與會，參與人數約80餘人，藉由面對面的交流與討論，推動期貨業者持續強化資安防護，實現安全、便利、不中斷的金融服務目標，共同維護市場穩定與韌性。期交所表示，此次說明會特別聚焦於期貨商資通安全制度與近期攻擊事件調查案例兩大面向，透過由主管機關及實務專家擔綱主講，協助業者權責主管掌握整體資安管理架構及實務發展趨勢，進一步促進期貨商合規與營運韌性。

這次說明會宣導主題涵蓋期貨商資通安全及近期資安攻擊事件調查案例分享兩大範疇，分別邀請金融監督管理委員會證券期貨局期貨管理組程組長國榮及安碁資訊股份有限公司薛處長承文擔任講座，內容豐富多元，課程主題包含近期重要資通安全政策、資通安全查核簡介、資通安全通報及查核態樣、資通安全違規案例剖析、核心系統可容忍中斷時間、資通安全零信任架構等。此外，針對近期備受矚目的親俄駭客DDoS攻擊事件，及生成式AI助長的社交工程攻擊手法，也於會中深入剖析攻擊手法與防範對策，讓與會期貨商資訊與資安主管從實務出發，強化資安應變能力與決策判斷力。

期交所表示，這次資安宣導說明會為首次採取兩天一夜形式辦理，除提供完整且系統化的議題交流機會，也藉此感謝期貨商長年積極配合系統測試、推動商品創新與維護市場穩定。另鑑於近年重大資安事件頻傳，可能對期貨商之營運持續管理、故障復原程序及壓力測試等核心機制產生衝擊，期望藉由這次說明會對近年度查核發現的資安缺失與改善建議進行說明，透過案例剖析與重點輔導，協助業者強化制度設計與執行面的有效性。同時期許業者在追求業務成長與創新之際，能同步強化資安治理與風險管理，兼顧企業獲利目標與交易人權益保障，共同打造穩健、安全且具韌性的金融市場環境。

資安 期交所 臺灣期貨交易所

延伸閱讀

期貨商論壇／京元電期 題材夯

期貨商論壇／匯率期 避險利器

新官上任 數發部長林宜敬施政三重點：AI產業 強化資安 加強打詐

期貨商論壇／黃金期 短線看俏

相關新聞

9月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲314.73點，收24494.58點。9月電子期收1395.50點，上漲23.05點，逆價差4.69點；...

雙題材加持台指期走高 終場收24,419點、大漲近300點

蘋果新機發表、半導體展雙題材加持，台指期5日開高走高，早盤以24,363點開出，盤中最高一度達24,429點，終場收在2...

台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（4）日指數同步反彈，現貨指數漲79點，收24,179點；台指期漲135點至24,132點，逆價差達47.85...

全民權證／士電 兩檔有看頭

士電（1503）昨（4）日漲4.3%至193元，表現強勁。法人看好士電四大事業群營運成長動能來自於電力事業，明年亮點包括...

緯穎、力旺 押寶120天

千金股族群昨（4）日漲跌互見，其中緯穎（6669）、力旺（3529）等上揚。不僅受惠於AI科技趨勢持續推升需求，亦獲得外...

最牛一輪／佳必琪利多 元大53俏

佳必琪（6197）第2季稅後純益2.55億元，季增28%，年減21%，每股純益（EPS）2.09元；今年上半年稅後純益4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。