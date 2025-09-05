快訊

9月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北5日電

台北股市今天上漲314.73點，收24494.58點。9月電子期收1395.50點，上漲23.05點，逆價差4.69點；9月金融期收2173.80點，上漲2.60點，逆價差5.94點。

9月電子期以1395.50點作收，上漲23.05點，成交501口。10月電子期以1391.10點作收，上漲18.40點，成交3口。

電子現貨以1400.19點作收，上漲24.45點；9月電子期貨與現貨相較，逆價差4.69點。

9月金融期以2173.80點作收，上漲2.60點，成交224口。

金融現貨以2179.74點作收，上漲7.35點；9月金融期貨與現貨相較，逆價差5.94點。實際收盤價以期交所公告為準。

逆價差 電子期

相關新聞

雙題材加持台指期走高 終場收24,419點、大漲近300點

蘋果新機發表、半導體展雙題材加持，台指期5日開高走高，早盤以24,363點開出，盤中最高一度達24,429點，終場收在2...

台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（4）日指數同步反彈，現貨指數漲79點，收24,179點；台指期漲135點至24,132點，逆價差達47.85...

全民權證／士電 兩檔有看頭

士電（1503）昨（4）日漲4.3%至193元，表現強勁。法人看好士電四大事業群營運成長動能來自於電力事業，明年亮點包括...

緯穎、力旺 押寶120天

千金股族群昨（4）日漲跌互見，其中緯穎（6669）、力旺（3529）等上揚。不僅受惠於AI科技趨勢持續推升需求，亦獲得外...

最牛一輪／佳必琪利多 元大53俏

佳必琪（6197）第2季稅後純益2.55億元，季增28%，年減21%，每股純益（EPS）2.09元；今年上半年稅後純益4...

