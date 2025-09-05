9月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲314.73點，收24494.58點。9月電子期收1395.50點，上漲23.05點，逆價差4.69點；9月金融期收2173.80點，上漲2.60點，逆價差5.94點。

9月電子期以1395.50點作收，上漲23.05點，成交501口。10月電子期以1391.10點作收，上漲18.40點，成交3口。

電子現貨以1400.19點作收，上漲24.45點；9月電子期貨與現貨相較，逆價差4.69點。

9月金融期以2173.80點作收，上漲2.60點，成交224口。

金融現貨以2179.74點作收，上漲7.35點；9月金融期貨與現貨相較，逆價差5.94點。實際收盤價以期交所公告為準。