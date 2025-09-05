雙題材加持台指期走高 終場收24,419點、大漲近300點

蘋果新機發表、半導體展雙題材加持，台指期5日開高走高，早盤以24,363點開出，盤中最高一度達24,429點，終場收在24,419點，上漲289點，漲幅1.2%。

另外，台積電（2330）期收1,180元，上漲20元，電子期上漲1.68%，中型100期貨上漲1.10%。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨多單增加813口至2,042口，其中外資淨空單減少1,285口至23,503口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,185口至1,171口。

道瓊工業指數上漲350.06點，或0.77%，至45,621.29點；標普500指數上漲53.82點，或0.83%，至6,502.08點；那斯達克指數上漲209.97點，或0.98%，至21,707.69點。

整體來看，降息雖帶來資金面支撐，但市場更在意關稅政策變數與企業基本面能否轉強，目前信心不足以支撐快速攻上25,000點，9月仍有回檔風險。