快訊

校園濫訴「零成本」恐加劇大缺師 老師為自保選擇冷漠

稱「手握坐牢關鍵證據」 士檢指揮內湖警方通知江祖平到案

傳聞再起！外媒點名黃仁勳可能出手收購聯發科

聽新聞
0:00 / 0:00

雙題材加持台指期走高 終場收24,419點、大漲近300點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台指期5日開高走高，早盤以24,363點開出，盤中最高一度達24,429點，終場收在24,419點，上漲289點，漲幅1.2%。。記者葉信菉攝影／報系資料照
台指期5日開高走高，早盤以24,363點開出，盤中最高一度達24,429點，終場收在24,419點，上漲289點，漲幅1.2%。。記者葉信菉攝影／報系資料照

蘋果新機發表、半導體展雙題材加持，台指期5日開高走高，早盤以24,363點開出，盤中最高一度達24,429點，終場收在24,419點，上漲289點，漲幅1.2%。

另外，台積電（2330）期收1,180元，上漲20元，電子期上漲1.68%，中型100期貨上漲1.10%。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨多單增加813口至2,042口，其中外資淨空單減少1,285口至23,503口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,185口至1,171口。

道瓊工業指數上漲350.06點，或0.77%，至45,621.29點；標普500指數上漲53.82點，或0.83%，至6,502.08點；那斯達克指數上漲209.97點，或0.98%，至21,707.69點。

整體來看，降息雖帶來資金面支撐，但市場更在意關稅政策變數與企業基本面能否轉強，目前信心不足以支撐快速攻上25,000點，9月仍有回檔風險。

台指期 台積電

延伸閱讀

台指期夜盤力守24,100點 高低點落差暫達74點

市場靜待通膨數據 台指期終場漲幅收斂 收24,132點、上漲135點

台指期 高檔橫盤震盪

全球長債拋售潮 那斯達克電子盤、台指期夜盤勁揚

相關新聞

9月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲314.73點，收24494.58點。9月電子期收1395.50點，上漲23.05點，逆價差4.69點；...

雙題材加持台指期走高 終場收24,419點、大漲近300點

蘋果新機發表、半導體展雙題材加持，台指期5日開高走高，早盤以24,363點開出，盤中最高一度達24,429點，終場收在2...

台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（4）日指數同步反彈，現貨指數漲79點，收24,179點；台指期漲135點至24,132點，逆價差達47.85...

全民權證／士電 兩檔有看頭

士電（1503）昨（4）日漲4.3%至193元，表現強勁。法人看好士電四大事業群營運成長動能來自於電力事業，明年亮點包括...

緯穎、力旺 押寶120天

千金股族群昨（4）日漲跌互見，其中緯穎（6669）、力旺（3529）等上揚。不僅受惠於AI科技趨勢持續推升需求，亦獲得外...

最牛一輪／佳必琪利多 元大53俏

佳必琪（6197）第2季稅後純益2.55億元，季增28%，年減21%，每股純益（EPS）2.09元；今年上半年稅後純益4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。