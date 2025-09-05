期貨商論壇／鴻海期 長線看多

鴻海（2317）短線股價急漲後進入横盤整理格局，但因中、長期均線已從低檔翻揚，有利多頭中期表現，建議持續留意量能變化，量增價揚則可視為另一波漲勢發動訊號，可利用鴻海期伺機操作。

鴻海7月與東元電機決議，將透過股份交換方式成為策略聯盟夥伴，鴻海看準東元長期布局美國、東南亞等市場，且耕耘美國超過30年，旗下百分百持股的子公司東元西屋馬達（TECO-Westinghouse），生產、銷售中高壓馬達、模組式的配電盤和變頻控制機櫃，具備美國能源部（DOE）與國防部（DOD）工程承包商資格。藉由結合兩家公司在機電與資通訊的優勢，掌握全球L12等級資料中心建置的標準化、模組化需求。

展望明年，在GB300量產和ASIC伺服器逐年提升下，四大雲端服務供應商（CSP）客戶持續加大資本支出，預估2026年雲端網路營收年增20%；消費智能（手機），2026年蘋果傳將推出全新AI功能，讓Siri實現全語音控制iPhone，且市場預期蘋果明年下半年將推出首款折疊iPhone，並與iPhone18系列一同亮相，研調機構預估2026年iPhone銷貨量2.34億支年增4%。電腦終端方面，研調機構DIGITIMES預估，2026年NB出貨量年增4%。電動車方面，Model B小型純電休旅車預計今年第4季上市；2026下半年與三菱合作開發的電動車將於澳紐販售。（台新期貨提供）