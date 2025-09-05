聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／鴻海期 長線看多

經濟日報／ 記者崔馨方整理
鴻海。 路透
鴻海。 路透

鴻海（2317）短線股價急漲後進入横盤整理格局，但因中、長期均線已從低檔翻揚，有利多頭中期表現，建議持續留意量能變化，量增價揚則可視為另一波漲勢發動訊號，可利用鴻海期伺機操作。

鴻海7月與東元電機決議，將透過股份交換方式成為策略聯盟夥伴，鴻海看準東元長期布局美國、東南亞等市場，且耕耘美國超過30年，旗下百分百持股的子公司東元西屋馬達（TECO-Westinghouse），生產、銷售中高壓馬達、模組式的配電盤和變頻控制機櫃，具備美國能源部（DOE）與國防部（DOD）工程承包商資格。藉由結合兩家公司在機電與資通訊的優勢，掌握全球L12等級資料中心建置的標準化、模組化需求。

展望明年，在GB300量產和ASIC伺服器逐年提升下，四大雲端服務供應商（CSP）客戶持續加大資本支出，預估2026年雲端網路營收年增20%；消費智能（手機），2026年蘋果傳將推出全新AI功能，讓Siri實現全語音控制iPhone，且市場預期蘋果明年下半年將推出首款折疊iPhone，並與iPhone18系列一同亮相，研調機構預估2026年iPhone銷貨量2.34億支年增4%。電腦終端方面，研調機構DIGITIMES預估，2026年NB出貨量年增4%。電動車方面，Model B小型純電休旅車預計今年第4季上市；2026下半年與三菱合作開發的電動車將於澳紐販售。（台新期貨提供）

鴻海 東元電機

延伸閱讀

鴻海去年綠電占比超前 拚2040年全球廠區100%使用

鴻海、台達電 四檔靚

業界推測鴻海、廣達是輝達最大客戶 上季合計貢獻39%營收

00918被點名反成助力多了2大利多？楚狂人：鴻海大漲撐腰不被迫賣股…績效更亮眼

相關新聞

台積電、聯電 四檔熱

近來軍工族群如軍機、無人機、船艦、飛彈等躍升台股多頭追買的亮點，股價強勢表態。由於美軍先進五代機F-35採用大量台積電（...

台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（4）日指數同步反彈，現貨指數漲79點，收24,179點；台指期漲135點至24,132點，逆價差達47.85...

全民權證／士電 兩檔有看頭

士電（1503）昨（4）日漲4.3%至193元，表現強勁。法人看好士電四大事業群營運成長動能來自於電力事業，明年亮點包括...

緯穎、力旺 押寶120天

千金股族群昨（4）日漲跌互見，其中緯穎（6669）、力旺（3529）等上揚。不僅受惠於AI科技趨勢持續推升需求，亦獲得外...

最牛一輪／佳必琪利多 元大53俏

佳必琪（6197）第2季稅後純益2.55億元，季增28%，年減21%，每股純益（EPS）2.09元；今年上半年稅後純益4...

全民權證／宏碁 選逾四個月

宏碁（2353）受惠與輝達（NVIDIA）合作，推出搭載輝達GB10晶片的AI迷你工作站，搶攻全球最小AI超級個人電腦商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。