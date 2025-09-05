期貨商論壇／台指期 靈活操作

受惠於降息預期轉濃，有利於資金行情，台股昨（4）日再漲79點收24,179點，已經連二紅，顯示市場仍具支撐力道。投資人可善用期交所推出的台指期商品靈活操作，透過槓桿放大獲利機會。

美國7月JOLTS職位空缺驟降至718萬個，創下近十個月新低。富邦期貨分析師曹富凱指出，數據反映出企業在面對關稅不確定性與經濟前景轉弱時，招聘意願明顯受到壓抑。聯準會最新褐皮書亦顯示，美國多數地區家庭薪資增速落後於通膨，消費支出持續疲軟，整體經濟活動陷入停滯狀態。

在此背景下，市場對聯準會9月降息的預期迅速升溫，資金風險偏好提升，推升美股表現。其中，Google受惠於聯邦法院裁定可保留Chrome瀏覽器，股價飆升，並帶動蘋果、人工智慧（AI）、雲端與軟體族群同步反彈，市場情緒明顯改善。

美股投資情緒好轉，台股連帶受惠，尤其政策面利多持續發酵，包括行政院拍板明年AI新十大建設預算年增85%至311億元，涵蓋矽光子、機器人等關鍵技術，為相關供應鏈注入成長動能。同時，國防預算提升至9,495億元，其中無人機預算突破500億元，軍工供應鏈受惠明顯。曹富凱分析，股期策略上可聚焦CPO、機器人、無人機等新興應用供應鏈，掌握政策紅利與長線成長契機。（富邦期貨提供）