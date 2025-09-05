台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（4）日指數同步反彈，現貨指數漲79點，收24,179點；台指期漲135點至24,132點，逆價差達47.85點。期貨分析師表示，目前台指期持續守穩在24,000點，但需留意9月回檔風險。

台指期昨日走勢震盪加劇，早盤在買盤推升下指數一度大漲逾300點，但10時半過後賣壓湧現，漲勢明顯收斂，終場僅上漲135點作收，並以黑K棒留長上影線。期貨法人指出，指數仍處於高檔橫盤震盪格局，本周持續守穩在24,000點整數關卡之上，顯示下檔支撐力道仍在，短線震盪過後仍有再度挑戰高點的機會。

籌碼面部分，三大法人買超114億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加813口至2,042口，其中外資淨空單減少1,285口至23,503口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,185口至1,171口。

選擇權未平倉量部分，9月F1大量區買權OI落在24,400點，賣權最大OI落在24,000點 ; 月買權最大OI落在26,000點，月賣權最大OI落在13,800點。

永豐期貨表示，全月份未平倉量put／call ratio值由1.24上升至1.38。VIX指數上升至21.32；外資台指期買權淨金額0.33億元 ; 賣權淨金額0.26億元，因此整體選擇權籌碼面偏多。

綜合元富、永豐期貨看法，昨日類股健康輪動向上，不過逢高賣壓沉重、留下長上影線，後續聚焦今日將公布的美國8月非農就業報告，以了解美國8月就業成長疲軟的狀況是否會持續。

整體來看，降息雖帶來資金面支撐，但市場更在意關稅政策變數與企業基本面能否轉強，目前信心不足以支撐快速攻上25,000點，9月仍有回檔風險。

政策鬆綁雖然刺激短線炒作，但銀行實際核貸仍受信用審核限制，效應可能低於市場想像，若資金僅在營建族群輪動，將難以推動大盤全面走強。

因此，現階段指數區間震盪格局不變，需等待美國降息確定、國際貿易摩擦與關稅政策明朗後，才有機會在下季度形成更穩健的上攻條件。