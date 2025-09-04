台指期夜盤力守24,100點 高低點落差暫達74點

台指期夜盤4日以24,125點開低、先是最低則回測至24,120點，隨後走勢向上墊高，持續呈現高檔震盪格局。截至晚間八點半，盤中最高一度觸及24,194點，高低點落差達74點。

從技術面來看，日K線雖站穩五日均線附近，但上方仍有壓力，短期均線呈現糾結狀態，顯示市場對後市方向仍在觀望。KD指標持續徘徊於50軸心區間，動能偏中性，尚未出現明顯突破訊號。

綜合期貨法人表示，今日類股健康輪動向上，尤其行政院宣布「新青安貸款」排除不動產放款比率限制，自9月1日回溯生效，市場解讀為政策大開水龍頭，直接推升營建族群全面噴出。

不過，逢高賣壓沉重、留下長上影線，後續聚焦5日將公布的美國8月非農就業報告，以了解8月份美國就業成長疲軟的狀況是否會持續。

整體來看，降息雖帶來資金面支撐，但市場更在意關稅政策變數與企業基本面能否轉強，目前信心不足以支撐快速攻上25,000點，9月仍有回檔風險。

政策鬆綁雖然刺激短線炒作，但銀行實際核貸仍受信用審核限制，效應可能低於市場想像，若資金僅在營建族群輪動，將難以推動大盤全面走強。

因此，現階段指數區間震盪格局不變，需等待美國降息確定、國際貿易摩擦與關稅政策明朗後，才有機會在下季度形成更穩健的上攻條件。