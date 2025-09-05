聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／華城 挑價內外10%
華城（1519）受惠綠能政策發展趨勢不變，加上台電強化電網計畫的實施，帶動變壓器、配電盤等產品需求成長。今年訂單已在手，預期外銷比重將持續擴大，增加產能。
受惠星際之門計畫投資，華城去年第4季起新增超過100億元訂單，其中60億元訂單來自美國AI算力中心，20億元為德州星際之門計畫訂單，為第一家取得電力設備訂單台廠 ，預估出貨時間點為2026年至2027年，貢獻EPS 1.5元到2元。
華城7月合併營收達22.36億元，年增11.59％；累計今年前七月合併營收127.3億元，年增31.42％，雙雙創同期新高。
權證商建議，可挑選價內外10%以內、有效天期90天以上的認購權證入手。（群益金鼎證券提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言