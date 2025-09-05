聽新聞
全民權證／華城 挑價內外10%

經濟日報／ 記者徐牧民整理
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

華城（1519）受惠綠能政策發展趨勢不變，加上台電強化電網計畫的實施，帶動變壓器、配電盤等產品需求成長。今年訂單已在手，預期外銷比重將持續擴大，增加產能。

受惠星際之門計畫投資，華城去年第4季起新增超過100億元訂單，其中60億元訂單來自美國AI算力中心，20億元為德州星際之門計畫訂單，為第一家取得電力設備訂單台廠 ，預估出貨時間點為2026年至2027年，貢獻EPS 1.5元到2元。

華城7月合併營收達22.36億元，年增11.59％；累計今年前七月合併營收127.3億元，年增31.42％，雙雙創同期新高。

權證商建議，可挑選價內外10%以內、有效天期90天以上的認購權證入手。（群益金鼎證券提供）

