全民權證／宏碁 選逾四個月

經濟日報／ 記者魏興中整理
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

宏碁（2353）受惠與輝達（NVIDIA）合作，推出搭載輝達GB10晶片的AI迷你工作站，搶攻全球最小AI超級個人電腦商機，激勵昨（4）日股價開盤即亮燈直衝漲停，表現強勢。

宏碁參加歐洲最大消費電子展德國柏林IFA展，端出一系列搭載Windows 11全新筆電、桌機，並擴大平板產品線及更新電腦周邊產品。在眾多新品中，與輝達合作的Veriton GN100 AI迷你工作站最為吸睛。

據了解，Veriton GN100內建NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片，專為本地端運行大型AI模型設計，可減少對雲端服務的依賴。權證發行商建議，可挑選價內外20%內、距離到期日超過四個月的相關權證進行布局。（凱基證券提供）

