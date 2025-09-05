聽新聞
0:00 / 0:00

台積電、聯電 四檔熱

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台積電。 路透
台積電。 路透

近來軍工族群如軍機、無人機、船艦、飛彈等躍升台股多頭追買的亮點，股價強勢表態。由於美軍先進五代機F-35採用大量台積電（2330）晶片，美國響尾蛇飛彈最關鍵晶片即採用聯電（2303）產製產品，使得晶圓雙雄躋身軍工概念股行列。

法人預期，從2026至2032年，台灣國防支出用於大型軍備額採購將達1.3兆元，主要包括四大項目：首先是無人機部分，包括軍用商規、軍用軍規、及美製無人機採購需求，估計市場規模將達4,000億元，其中軍用商規明後年達725億元。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

其次為飛彈。國造飛彈及外購美製飛彈，估市場規模達3,100億元，其中國產飛彈約700億元；第三，國艦國造。包括國造潛艦後續艦隻、無人船、輕型巡防艦、海巡相關維權艦艇等，市場規模估約3,100億元。

第四為火砲彈藥與其他。主要來自自走砲、地對空低空防禦型飛彈等需求，市場規模約2,500億元，這部分受美製武器採購影響，法人預期國內產值將相對較低，受惠程度也較為受限。

隨台灣大力發展國防自主，預算也大幅提升，激勵近來軍工概念股強勢表態，成為市場關注焦點。而權王台積電由於也生產先進戰機用電腦晶片，聯電的晶片產品更被裝配在響尾蛇飛彈上，使得晶圓雙雄也披上濃濃的軍工股色彩。

權證發行商建議，看好台積電、聯電等「軍工概念股」後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數超過100天以上的相關認購權證進行布局。

飛彈 晶片 台積電

延伸閱讀

聯電8月營收雙減 觀察提前拉貨效益是否消退

聯電8月營收跌破200億元關卡 呈雙減態勢

台積電傳利空 經理人喊話不擔心：有雙A題材撐腰

台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

相關新聞

台積電、聯電 四檔熱

近來軍工族群如軍機、無人機、船艦、飛彈等躍升台股多頭追買的亮點，股價強勢表態。由於美軍先進五代機F-35採用大量台積電（...

台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（4）日指數同步反彈，現貨指數漲79點，收24,179點；台指期漲135點至24,132點，逆價差達47.85...

全民權證／士電 兩檔有看頭

士電（1503）昨（4）日漲4.3%至193元，表現強勁。法人看好士電四大事業群營運成長動能來自於電力事業，明年亮點包括...

緯穎、力旺 押寶120天

千金股族群昨（4）日漲跌互見，其中緯穎（6669）、力旺（3529）等上揚。不僅受惠於AI科技趨勢持續推升需求，亦獲得外...

最牛一輪／佳必琪利多 元大53俏

佳必琪（6197）第2季稅後純益2.55億元，季增28%，年減21%，每股純益（EPS）2.09元；今年上半年稅後純益4...

全民權證／宏碁 選逾四個月

宏碁（2353）受惠與輝達（NVIDIA）合作，推出搭載輝達GB10晶片的AI迷你工作站，搶攻全球最小AI超級個人電腦商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。