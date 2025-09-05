台積電、聯電 四檔熱

近來軍工族群如軍機、無人機、船艦、飛彈等躍升台股多頭追買的亮點，股價強勢表態。由於美軍先進五代機F-35採用大量台積電（2330）晶片，美國響尾蛇飛彈最關鍵晶片即採用聯電（2303）產製產品，使得晶圓雙雄躋身軍工概念股行列。

法人預期，從2026至2032年，台灣國防支出用於大型軍備額採購將達1.3兆元，主要包括四大項目：首先是無人機部分，包括軍用商規、軍用軍規、及美製無人機採購需求，估計市場規模將達4,000億元，其中軍用商規明後年達725億元。

其次為飛彈。國造飛彈及外購美製飛彈，估市場規模達3,100億元，其中國產飛彈約700億元；第三，國艦國造。包括國造潛艦後續艦隻、無人船、輕型巡防艦、海巡相關維權艦艇等，市場規模估約3,100億元。

第四為火砲彈藥與其他。主要來自自走砲、地對空低空防禦型飛彈等需求，市場規模約2,500億元，這部分受美製武器採購影響，法人預期國內產值將相對較低，受惠程度也較為受限。

隨台灣大力發展國防自主，預算也大幅提升，激勵近來軍工概念股強勢表態，成為市場關注焦點。而權王台積電由於也生產先進戰機用電腦晶片，聯電的晶片產品更被裝配在響尾蛇飛彈上，使得晶圓雙雄也披上濃濃的軍工股色彩。

權證發行商建議，看好台積電、聯電等「軍工概念股」後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數超過100天以上的相關認購權證進行布局。