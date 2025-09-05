緯穎、力旺 押寶120天

千金股族群昨（4）日漲跌互見，其中緯穎（6669）、力旺（3529）等上揚。不僅受惠於AI科技趨勢持續推升需求，亦獲得外資法人接連看好與力挺，加持市場信心，相關權證可伺機布局。

觀察近期外資報告，緯穎獲高盛、大和、大摩、小摩、麥格理等外資法人按讚，即獲得「優於大盤」或「買進」評等，而目標價依序上看4,608元、4,000元、3,500元，小摩及麥格理則未提及目標價。

力旺則獲滙豐按讚，由於台幣升值造成匯損問題，以及權利金回升不如預期，滙豐將目標價由3,100元調整至3,060元，評等維持「買進」。

綜合多家外資法人表示，在AI趨勢浪潮下，Google、微軟、Meta、Amazon均表示將持續加碼投資資料中心、晶片與電力基礎建設等，以掌握生成式AI的龐大機會，而緯穎在Trainium2伺服器供應鏈中，有望持續受惠。

高盛分析，緯穎是全球主要的ODM廠商之一，預期2025至2027年獲利將持續成長，主因美國雲端客戶對AI模型訓練與推論所需伺服器需求穩健。

力旺方面，滙豐表示，2025年第2季已有一家台灣網通公司開始貢獻PUF（物理不可複製功能）權利金，並預期自2025年7月起，其他客戶也將陸續加入，投資人長期等待的PUF權利金貢獻正逐步展現。

看好緯穎、力旺後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數120天以上的相關認購權證進行布局。