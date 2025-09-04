市場靜待通膨數據 台指期終場漲幅收斂 收24,132點、上漲135點

台指期4日開高走低，早盤以24,195點開出，盤中最高一度達24,132點，但後續漲幅收斂，終場收在24,132點，上漲135點，漲幅0.56%。

另外，台積電（2330）期收1,165元，上漲5元，電子期上漲0.33%，中型100期貨上漲1.05%。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨多單增加291口至1,229口，其中外資淨空單增加493口至24,788口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加2,940口至3,356口。

美股昨日漲跌互見，道瓊工業指數下跌24.58點，跌幅0.05%，報45,271.23點；標普500指數上漲32.72點，漲幅0.5%，報6,448.26點；那斯達克綜合指數大漲218.1點，漲幅1%，報21,497.73點。

美國就業報告發布在即，而美國職缺數降至十個月低點，交易者幾乎完全消化了聯準會本月降息的預期，並預計2025年至少會降息兩次。職缺下滑，表明企業在招聘更趨謹慎和挑剔。

法人表示，「9月魔咒」影響投資人信心、技術線型顯示多空激烈交戰，預估短線上指數高檔震盪、類股高速輪動。