快訊

美智庫：陸「極度不可能」攻台 美國應減少台海衝突防務投資

「阿姨」穿制服買菸 店員少問這句就慘了？網熱議：是真的

千呼萬喚始出來！Instagram終於登陸iPad 一打開卻不是貼文

陰霾散去…台股開盤上漲134點 台積電漲10元、開1170元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料庫
台股示意圖。聯合報系資料庫

台股4日開盤指數上漲134.97點，開盤指數為24,235.27點。台積電（2330）開盤價1,170元，上漲10元。

群益投顧表示，大盤指數收紅企圖終結連跌走勢，但仍收在月線之下，短期均線架構偏弱，加上追價動能不足，暫以技術性反彈看待。盤勢維持調整，個股應確實依短線技術面因應並避免追高。

操作題材可留意：

1.蘋果祭供應鏈新規，機器人多頭添柴火─根據市場消息，蘋果正加緊敦促供應商必須採用自動化技術和先進機器人，提高裝配線的生產效率，同時減少員工總數，不然將失去訂單，預期將迫使供應鏈面必須加速生產線升級，對自動化與機器人產業帶來正面挹注。

2.軍工股利多頻傳，國防展再添熱度─軍工股利多頻傳，2030年國防預算占GDP比重上看5%。因應非紅供應鏈需求，傳美方邀請台灣無人機供應鏈獲赴美投資。海軍無人艇1,300餘艘訂單可望近期釋出標案。台北國際航太暨國防工業展將在9月18日登場，題材熱度不減。

周三（3日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為45,271.23點，下跌24.58點、跌幅0.05%；S&P500指數上漲0.51%；那斯達克指數上漲1.02%；費半指數下跌0.23%。台積電ADR漲1.31%，收在231.39美元，終結連續三天頹勢，較台北交易溢價22.5%。

美國法官否決分拆Alphabet，就業數據提振債市，華爾街繼續大舉押注聯準會（Fed）9月降息。Google免於嚴厲的反壟斷處分後，母公司Alphabet大漲9.1%；蘋果上漲3.8%，谷歌獲准繼續向蘋果等合作夥伴支付費用，以使用其搜索引擎。

三大法人周三集中市場合計買超99.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超81.9億元，投信賣超6.3億元，自營商（自行買賣）買超5.9億元，自營商（避險）買超18.2億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加291口至1,229口，其中，外資淨空單增加493口至24,788口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,940口至3,356口。

選擇權未平倉量部分，09月W1大量區買權OI落在24,100點，賣權最大OI落在24,000點 ; 月買權最大OI落在25,000 點，月賣權最大OI落在13,800 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.06上升至1.24。VIX指數下降0.07至21.32。外資台指期買權淨金額0.3億元 ; 賣權淨金額-0.2億元。整體選擇權籌碼面偏多。

蘋果 外資 台股 台積電

延伸閱讀

台積電鉅額交易1275元！網酸「仙人指路？其實是仙人跳」

台積電雜音 經理人喊話不擔心：雙 A 題材撐腰00881後市可期

台積電ADR漲1.3% 終結連三跌

主動式ETF商品規模 衝上500億

相關新聞

玉晶光、亞光 四檔火熱

台股連日下跌後，昨（3）日漲83點，收在24,100點。盤面上，玉晶光（3406）、亞光（3019）等光學族群成為資金追...

台指期 高檔橫盤震盪

台股昨（3）日高檔震盪，指數終場上漲83點、漲幅0.3%、收在24,100點；台指期上漲25點、至23,997點，逆價差...

期貨商論壇／京元電期 題材夯

京元電子（2449）為全球IC測試龍頭廠商，業務涵蓋積體電路測試、封裝及配件製造，並深度參與輝達（NVIDIA）AI晶片...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

市場目前普遍預期，聯準會（Fed）將於16、17日的決策會議上啟動降息。根據FedWatch工具顯示，降息1碼的機率高達...

帆宣、萬潤 押逾四個月

各國積極擴增半導體產能，尤以川普大舉美國製造大旗，帶動台積電等半導體廠持續擴建。法人看好半導體設備廠包括帆宣（6196）...

全民權證／士電 選價內外20%

士電（1503）下半年隨著新一輪的重電T3廠於9月開始量產、產能提升30%，並讓士電取得500kv變壓器、345kv電抗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。