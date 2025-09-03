期貨商論壇／匯率期 避險利器

經濟日報／ 記者周克威整理
市場目前普遍預期，聯準會（Fed）將於16、17日的決策會議上啟動降息。根據FedWatch工具顯示，降息1碼的機率高達九成。

此前，5日將公布美國8月非農就業報告，可能會左右未來幾周美元走勢。若非農數據疲弱，降息幅度可能從原先預期的1碼擴至2碼，進一步壓低美元指數並支撐其他資產價格；反之，若數據強勁，則可能抑制降息預期。另美國總統川普多次施壓Fed主席鮑爾降息，8月底更宣布要開除理事庫克，市場對Fed獨立性擔憂成為關注焦點，可能會對美國經濟產生影響。

技術面看，美元指數今年迄今仍下跌，8月共下跌超過2%，近期則呈現橫盤整理架構，2日以長紅K棒站上短中期均線，但仍在98關卡附近上下震盪，由於短線多方攻勢較不連續，因此美元指數維持橫盤架構的機率較高。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可用台灣期交發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

期貨商論壇／匯率期 避險利器

