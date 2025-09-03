期貨商論壇／京元電期 題材夯

京元電子（2449）為全球IC測試龍頭廠商，業務涵蓋積體電路測試、封裝及配件製造，並深度參與輝達（NVIDIA）AI晶片亞洲供應鏈。隨生成式AI與高效能運算（HPC）應用擴張，京元電子成受矚目的輝達概念股。

今年上半年，京元電子營收達156.8億元，年增25.2%；毛利率34.6%，營業利益率23.6%。受惠於第1季認列賣廠收益，稅後純益大幅成長至64.7億元，年增97.7%，每股盈餘5.29元，創歷年同期新高。

為因應AI處理器與特殊應用晶片（ASIC）強勁需求，公司今年已二度上修資本支出至370億元，增幅達37%，創歷史新高紀錄。資金主要用於擴充測試產能與添購設備，同時也啟動全球布局，規劃於新加坡設立海外基地，以提升供應彈性與因應地緣風險。

法人指出，輝達新一代Vera Rubin晶片已在台積電完成設計定案，預計明年第2季量產、第3季伺服器機櫃放量，有望為京元電子帶來高達40%的營收貢獻，進一步推升營運成長動能。另一美系外資報告更將京元電子評為「優於大盤」，並調高大中華半導體產業評等至「具吸引力」，顯示外資對公司未來發展的高度信心。

整體而言，京元電子基本面穩健，具備AI題材加持與產能擴充優勢，個股期貨未來表現值得關注。（兆豐期貨提供）