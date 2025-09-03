期貨商論壇／京元電期 題材夯

經濟日報／ 記者周克威整理
京元電。 圖／京元電提供
京元電。 圖／京元電提供

京元電子（2449）為全球IC測試龍頭廠商，業務涵蓋積體電路測試、封裝及配件製造，並深度參與輝達（NVIDIA）AI晶片亞洲供應鏈。隨生成式AI與高效能運算（HPC）應用擴張，京元電子成受矚目的輝達概念股。

今年上半年，京元電子營收達156.8億元，年增25.2%；毛利率34.6%，營業利益率23.6%。受惠於第1季認列賣廠收益，稅後純益大幅成長至64.7億元，年增97.7%，每股盈餘5.29元，創歷年同期新高。

為因應AI處理器與特殊應用晶片（ASIC）強勁需求，公司今年已二度上修資本支出至370億元，增幅達37%，創歷史新高紀錄。資金主要用於擴充測試產能與添購設備，同時也啟動全球布局，規劃於新加坡設立海外基地，以提升供應彈性與因應地緣風險。

法人指出，輝達新一代Vera Rubin晶片已在台積電完成設計定案，預計明年第2季量產、第3季伺服器機櫃放量，有望為京元電子帶來高達40%的營收貢獻，進一步推升營運成長動能。另一美系外資報告更將京元電子評為「優於大盤」，並調高大中華半導體產業評等至「具吸引力」，顯示外資對公司未來發展的高度信心。

整體而言，京元電子基本面穩健，具備AI題材加持與產能擴充優勢，個股期貨未來表現值得關注。（兆豐期貨提供）

京元電 期貨交易

延伸閱讀

挑戰輝達霸主地位？分析師稱Google坐擁金山 TPU事業估9千億美元

H100和H200大缺貨？Nvidia發文否認 稱報導傳言毫無根據

關稅陰霾漸遠去 接下來…9月降息 熱錢再瘋狂

謝金河：深滬A股正照亮了台股市場 注意九月魔咒的變數

相關新聞

玉晶光、亞光 四檔火熱

台股連日下跌後，昨（3）日漲83點，收在24,100點。盤面上，玉晶光（3406）、亞光（3019）等光學族群成為資金追...

台指期 高檔橫盤震盪

台股昨（3）日高檔震盪，指數終場上漲83點、漲幅0.3%、收在24,100點；台指期上漲25點、至23,997點，逆價差...

期貨商論壇／京元電期 題材夯

京元電子（2449）為全球IC測試龍頭廠商，業務涵蓋積體電路測試、封裝及配件製造，並深度參與輝達（NVIDIA）AI晶片...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

市場目前普遍預期，聯準會（Fed）將於16、17日的決策會議上啟動降息。根據FedWatch工具顯示，降息1碼的機率高達...

帆宣、萬潤 押逾四個月

各國積極擴增半導體產能，尤以川普大舉美國製造大旗，帶動台積電等半導體廠持續擴建。法人看好半導體設備廠包括帆宣（6196）...

全民權證／士電 選價內外20%

士電（1503）下半年隨著新一輪的重電T3廠於9月開始量產、產能提升30%，並讓士電取得500kv變壓器、345kv電抗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。