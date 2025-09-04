聽新聞
台指期 高檔橫盤震盪

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 圖／AI生成
台股昨（3）日高檔震盪，指數終場上漲83點、漲幅0.3%、收在24,100點；台指期上漲25點、至23,997點，逆價差為103.3點。期貨商指出，目前台指期高檔橫盤震盪，目前尚未有明顯轉空的跡象，短線先觀察能否迅速收復月線。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨多單增加291口至1,229口，其中外資淨空單增加493口至24,788口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加2,940口至3,356口。

元富期貨認為，台指期昨日開低走高，早盤一度下跌近百點，隨著買盤進場拉抬，指數回到平盤附近震盪整理，終場指數小漲25點，以十字紅K棒作收、結束日K連四黑。目前指數位於高檔橫盤震盪，短線先觀察能否迅速收復月線，所幸昨日盤中未跌破前一日低點，目前尚未有明顯轉空的跡象。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日9月第一周周三的大量區買權OI落在24,100點，賣權最大OI落在24,000點，月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在13,800點。全月未平倉量put／call ratio值由1.06上升至1.24，VIX指數下降0.07至21.32。

整體來說，雖昨日多方在連跌後暫時勝出，但短線僅屬技術性反彈，若國際利空持續發酵，台股多頭動能將進一步削弱，後市可能進入高檔震盪整理格局，操作上，仍需控制持股與風險。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面台股量縮整理格局不變，目前在三角壓縮收斂型態下，短線拉回仍可以樂觀看待。

