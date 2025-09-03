全民權證／昇達科 兩檔升空
昇達科（3491）在美系客戶低軌衛星順利發射，帶動低軌衛星出貨動能，下一代衛星支援的頻段增加也將帶動波導元件用量提升。由於低軌衛星不受景氣波動影響，加上客戶持續提升規格，法人看好昇達科今明兩年低軌衛星營收都將呈現兩位數成長。
法人表示，昇達科下半年低軌衛星營收有望年增50%，並且已經排定新品在第4季開始量產，另外包括測控與衛星間鏈路（ISL）也將陸續交付，這些都是關鍵技術，可望提升昇達科毛利率。此外，回傳網路隨著北美及印度通訊市場復甦，下半年表現也將同步回溫。
權證發行商表示，看好昇達科的投資人可挑選價內外10%以內，距到期日二個月以上的認購權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（台新證券提供）
