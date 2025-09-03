全民權證／華晶科 挑逾150天
華晶科（3059）切入機器人的AI視覺系統，結合飛行時間感測（ToF,Time of Flight）與立體視覺（Stereo Vision）技術，打造高精度機器人視覺技術，AI視覺方案引領智慧製造新潮流，且打造更精準的全天候的室內或戶外的3D深度感測能力與AI人形辨識。
近期輝達推出AI機器人新大腦Jetson AGX Thor，宣告「物理AI世代」來臨，機器人概念股成為亮點。近年華晶科布局機器人商機，其中，AGV機器人已出貨美國最大物流中心，看好2025年機器人應用有望逐步貢獻營收；今年上半年營收40.75億元，年增23.35%。
權證發行商建議，看好華晶科後市表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日150天以上的權證，參與偏多行情。（國泰證券提供）
