全民權證／士電 選價內外20%

經濟日報／ 記者周克威整理

士電（1503）下半年隨著新一輪的重電T3廠於9月開始量產、產能提升30%，並讓士電取得500kv變壓器、345kv電抗器等產品擴張，加上相比競爭對手逾二年以上的重電設備交期，士電力拚1.5年的重電設備交期，有利推升後續營運成長。

受惠總額5,645億元的台電強韌電網預算持續執行，加上全球資料中心擴張推升電力需求，以及國內公共工程的目標推動，當前士電訂單能見度推高至2028年，整體變壓器市場持續供不應求，而台灣離尖峰電價差距擴大，也帶動表後儲能業務發展，當前士電已接獲80MWh的表後儲能訂單，2026年有望接洽300MWh，成為營運新動能。

看好士電後市的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期90天以上的商品介入。（元大證券提供）

士電

延伸閱讀

華城 瞄準逾四個月

新北公共工程優質獎頒獎 10項工程、4人獲表揚

電網老舊與AI興起雙重夾擊 美國電價5年漲32%

政府補貼電價？經部：新加坡調降後住宅電價每度仍近7元 為台灣2.5倍

相關新聞

玉晶光、亞光 四檔火熱

台股連日下跌後，昨（3）日漲83點，收在24,100點。盤面上，玉晶光（3406）、亞光（3019）等光學族群成為資金追...

台指期 高檔橫盤震盪

台股昨（3）日高檔震盪，指數終場上漲83點、漲幅0.3%、收在24,100點；台指期上漲25點、至23,997點，逆價差...

期貨商論壇／京元電期 題材夯

京元電子（2449）為全球IC測試龍頭廠商，業務涵蓋積體電路測試、封裝及配件製造，並深度參與輝達（NVIDIA）AI晶片...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

市場目前普遍預期，聯準會（Fed）將於16、17日的決策會議上啟動降息。根據FedWatch工具顯示，降息1碼的機率高達...

帆宣、萬潤 押逾四個月

各國積極擴增半導體產能，尤以川普大舉美國製造大旗，帶動台積電等半導體廠持續擴建。法人看好半導體設備廠包括帆宣（6196）...

全民權證／士電 選價內外20%

士電（1503）下半年隨著新一輪的重電T3廠於9月開始量產、產能提升30%，並讓士電取得500kv變壓器、345kv電抗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。