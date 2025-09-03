全民權證／士電 選價內外20%

士電（1503）下半年隨著新一輪的重電T3廠於9月開始量產、產能提升30%，並讓士電取得500kv變壓器、345kv電抗器等產品擴張，加上相比競爭對手逾二年以上的重電設備交期，士電力拚1.5年的重電設備交期，有利推升後續營運成長。

受惠總額5,645億元的台電強韌電網預算持續執行，加上全球資料中心擴張推升電力需求，以及國內公共工程的目標推動，當前士電訂單能見度推高至2028年，整體變壓器市場持續供不應求，而台灣離尖峰電價差距擴大，也帶動表後儲能業務發展，當前士電已接獲80MWh的表後儲能訂單，2026年有望接洽300MWh，成為營運新動能。

看好士電後市的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期90天以上的商品介入。（元大證券提供）