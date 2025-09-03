帆宣、萬潤 押逾四個月

各國積極擴增半導體產能，尤以川普大舉美國製造大旗，帶動台積電等半導體廠持續擴建。法人看好半導體設備廠包括帆宣（6196）、萬潤（6187） 將是此波半導體擴廠、先進製程建廠成本上漲，以及半導體設備需求熱絡的受惠者，相關權證也受到矚目。

為滿足雲端與邊緣AI趨勢的強勁需求，台積電正積極建新廠，同時擴建先進封裝產線，廠務工程業者帆宣為優先受惠族群。法人分析，帆宣的專業主要在化學配管工程，同時具備其他部分廠務工程能力。今年帆宣廠務工程業務客戶包括台積電、世界先進新加坡合資子公司VSMC和美光。

展望未來，台積電仍是帆宣最大客戶，隨美國廠第二期、第三期建廠進度，營收也將陸續入帳。法人看好除了廠務業務，資料中心建設和半導體設備業務也看到強勁需求，都有利帆宣營運。在半導體先進製程建廠成本上漲及半導體設備需求帶動下，帆宣是值得關注的長期投資標的。

法人分析，在台積電與封測代工合作夥伴CoWoS產能持續擴增，預估有助萬潤營收。此外，新代AI GPU尺寸加大，因此WoS設備處理量可能降低，將推升整體設備需求，預測明年萬潤營收仍有上修空間。同時新代AI GPU將搭載四顆運算晶粒，為解決散熱問題，可能採用萬潤的金屬熱膜熱介面材料解決方案。

權證發行商表示，投資人若看好帆宣及萬潤後續表現，可以挑選價內外5%以內、120天期以上的權證，以小金搏大利。