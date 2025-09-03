玉晶光、亞光 四檔火熱

台股連日下跌後，昨（3）日漲83點，收在24,100點。盤面上，玉晶光（3406）、亞光（3019）等光學族群成為資金追捧焦點。看好光學族群表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

玉晶光第2季稅後純益2.4億元，下探八季來低點，季減72.4%，年減75.9%，每股純益（EPS）2.13元，主受新台幣匯率升值導致出現5億餘元匯損衝擊。上半年稅後純益11.12億元，年減46.7%，EPS為9.87元。

第3季進入傳統旺季，法人預期在旺季效應帶下，玉晶光8月營運應該不差，不過，還是要視客戶的實際拉貨狀況及工廠生產情況而定，蘋果iPhone 17系列將在美國時間9月9日、台北時間10日凌晨發表，隨著AI應用逐漸成熟，對iPhone 17銷售有正面效益，同時，AR/VR客戶持續開發高階產品，有助於提升毛利率。

亞光的五大產品線分別為光學元件、影像感測器、光學零組件、數位相機和終端光學產品，今年上半年合併營收123.17億元，年增24%，毛利率18.7%，較去年同期16.6%增加，稅後純益10.19億元，年增83%，EPS為3.65元。

法人指出，亞光2025年第2季成長動能來自數位相機及運動相機鏡頭，其中，數位相機今年前七月已出貨160萬台，超越去年全年，預計全年將再創新高，運動相機則將比去年成長兩倍，無人機去年成長兩倍，估今明年出貨持續成長。展望下半年，法人認為，亞光整體營運會持續成長，對第3季營運展望樂觀。

權證發行商建議，看好玉晶光、亞光可買進價內外5%以內、距到期日120天以上的認購權證，但宜設好停利停損。