9月魔咒！美電子盤崩跌 台指期夜盤重挫

台指期夜盤2日開盤後，在日本政壇動盪，美元指數應聲強漲中，美股電子盤不支倒地下，以24,009點、上漲37點開出，收復24,000點大關後，一度上衝至24,022點，隨即反轉下殺，且在美股電子盤跌勢擴大下，在晚間9點30分左右，夜盤指數在23,755點、約下跌218點附近遊走，9月魔咒反應在股市走勢上。

日本執政黨的自民黨多位高層在2日宣布辭職，引發市場對首相石破茂動向的猜測，政壇大動盪中，美元兌日圓一度大漲逾1%下，美元指數反彈約0.8%，德、英、法等歐股盡墨，美國十年期公債殖利率勁揚逾1%，晚間9點過，道瓊電子盤一大跌逾400點，那斯達克、標普也重挫逾1%下，台指期夜盤也一度跌破23,700點大關。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點30分時，在1,140元，下跌20元附近遊走，電子期大跌1.5%，半導體期下跌1.1%，中型100期貨指數下跌0.2%。

台股2日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌54點，收24,016點，其中，外資現貨買超76.2億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少2,369口至24,295口；投信賣超57.6億元，自營商賣超5.8億元，三大法合計買超12.7億元。

市場專家建議，就技術面來說，2日台股開高走低，最後未能收復月線以及短期均線，代表短線跌勢仍無法化解，不過，近二日下跌都帶有下影線作收，顯示多方並未完全棄守，由於5日均線往下逐漸逼近上揚的月線，多方若再不表態拉出中長紅，將會導致5日均線與月線形成死亡交叉，盤勢恐將進一步下跌，下檔將向8月22日黑K低點23,764點甚至8月20日帶量長黑低點23,620點尋求支撐。