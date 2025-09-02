快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

聽新聞
0:00 / 0:00

台指期 未見轉空跡象

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 圖／AI生成
台股示意圖。 圖／AI生成

台指期昨（2）日呈開高走低格局，早盤一度大漲超過200點，不過，逢高賣壓湧現，盤中震盪劇烈，終場指數以黑K棒作收、日K連四黑。元富等期貨商表示，目前月線得而復失，所幸未跌破前一日的低點，目前尚未有明顯轉空的跡象，短線先觀察能否迅速收復。

台股昨日開高走低，權王台積電（2330）狹幅整理，在PCB類股股價拉回下，指數盤中震盪劇烈，午盤過後於平盤附近震盪，不過明顯投資人態度保守，終場成交量能萎縮，指數下跌54點，收在24,016點，守住24,000點整數大關。

台指期亦下跌42點收23,965點，逆價差為51.78點，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,120口至938口，其中外資淨空單減少2,369口至24,295口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,040口至416口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為1.9萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠；周選擇權方面，買權OI增量較多，目前選擇權空方略為表態。永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，9月第一周周三結算的大量區買權OI落在24,300點，賣權最大OI落在24,000點，月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在13,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.03上升至1.06，VIX指數上升0.15至21.39；外資台指期買權淨金額0.22億元、 賣權淨金額-0.21億元，選擇權籌碼面中性。

群益期貨表示，外資期現貨同步作多，自營商選擇權中性格局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股短線上檔有壓，靜待拉回再作布局。

選擇權 台指期

延伸閱讀

月線下震盪 台指期小跌42點、收23,965點

台股早盤漲逾200點 台積電開高5元

台指期 外資保守布局

台指期 偏多架構未變

相關新聞

9月魔咒！美電子盤崩跌 台指期夜盤重挫

台指期夜盤2日開盤後，在日本政壇動盪，美元指數應聲強漲中，美股電子盤不支倒地下，以24,009點、上漲37點開出，收復2...

台指期 未見轉空跡象

台指期昨（2）日呈開高走低格局，早盤一度大漲超過200點，不過，逢高賣壓湧現，盤中震盪劇烈，終場指數以黑K棒作收、日K連...

期貨商論壇／黃金期 短線看俏

市場看好美國聯準會9月降息機率高，而降息循環的開啟對於黃金來是一大利多，可留意9月非農新增就業與利率決策會議前後波動。降...

期貨商論壇／匯率期 伺機進場

9月外匯市場開局仍是「降息定價壓抑美元溢價」，美元在前期連跌後雖有技術性反彈，但結構上仍處季線附近的弱勢位階，反彈多由空...

宏達電、中光電 認購靚

台股再創歷史新高後又拉回整理，此時個股權證操作依然熱絡，在近五日認購及認售權證成交金額排行前20名中，個股重疊度高，顯示多空交戰激烈。認購與認售權證成交金額同時衝高標的個股，可趁波動幅度大時，依技術面以認購或認售權證靈活操作。

波若威、南電 四檔火

台股創高後進入高檔震盪格局，盤面上，波若威（3163）、南電（8046）等成為資金追逐焦點。然因熱門標的近期漲多，市場出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。