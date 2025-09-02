台指期 未見轉空跡象

台指期昨（2）日呈開高走低格局，早盤一度大漲超過200點，不過，逢高賣壓湧現，盤中震盪劇烈，終場指數以黑K棒作收、日K連四黑。元富等期貨商表示，目前月線得而復失，所幸未跌破前一日的低點，目前尚未有明顯轉空的跡象，短線先觀察能否迅速收復。

台股昨日開高走低，權王台積電（2330）狹幅整理，在PCB類股股價拉回下，指數盤中震盪劇烈，午盤過後於平盤附近震盪，不過明顯投資人態度保守，終場成交量能萎縮，指數下跌54點，收在24,016點，守住24,000點整數大關。

台指期亦下跌42點收23,965點，逆價差為51.78點，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,120口至938口，其中外資淨空單減少2,369口至24,295口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,040口至416口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為1.9萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠；周選擇權方面，買權OI增量較多，目前選擇權空方略為表態。永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，9月第一周周三結算的大量區買權OI落在24,300點，賣權最大OI落在24,000點，月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在13,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.03上升至1.06，VIX指數上升0.15至21.39；外資台指期買權淨金額0.22億元、 賣權淨金額-0.21億元，選擇權籌碼面中性。

群益期貨表示，外資期現貨同步作多，自營商選擇權中性格局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股短線上檔有壓，靜待拉回再作布局。