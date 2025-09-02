快訊

期貨商論壇／匯率期 伺機進場

經濟日報／ 記者周克威整理
匯率期 伺機進場。 路透
9月外匯市場開局仍是「降息定價壓抑美元溢價」，美元在前期連跌後雖有技術性反彈，但結構上仍處季線附近的弱勢位階，反彈多由空頭回補與數據前降槓桿驅動，難改中期走弱的趨勢判斷。投資人可善用期交所各類匯率期貨，從中尋求獲利機會。

歐系貨幣受惠美元回落與風險偏好修復，拉抬期貨買盤向上測試前高區，但基本面仍受歐洲景氣分化約束，單邊上行容易在數據日被波動率壓回；商品貨幣則受大宗價格企穩與中國邊際復甦預期支撐，期貨未平倉量增加顯示趨勢單有累積，但同時隱含波動率下降，意味追價收益風險比在走低，操作須依事件節點分段收斂槓桿。

亞洲貨幣方面，新台幣維持窄幅震盪；日圓對美債實質利差高度敏感，只要美國降息預期未被逆轉，日圓走強仍有發揮空間，但日本政策節奏與潛在干預風險使得趨勢呈「快跌快彈」鋸齒型，適合以買權替代現貨槓桿，或用寬跨賣方在明確區間內收取權利金，同時以Delta對沖嚴控Gamma暴露。

人民幣則受益於製造業景氣邊際修復與政策訊號淡化貶值預期，離岸價格回穩帶動整體亞幣情緒改善，但內需與出口仍需更多實證。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

