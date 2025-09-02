快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／黃金期 短線看俏

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。（路透）
黃金示意圖。（路透）

市場看好美國聯準會9月降息機率高，而降息循環的開啟對於黃金來是一大利多，可留意9月非農新增就業與利率決策會議前後波動。降息預期的走升有利於金價短線表現，想參與行情的投資人可透過台灣期交所推出的「黃金期貨」或是「台幣黃金期貨」。

即將公布的美國非農新增就業，是美國本月是否降息的關鍵數據；市場預期8月數據與7月持平，失業率小幅上升至4.3%。目前美國大於15周的長期失業人口不斷走高，與15周以下的失業人口呈現反向走勢，續領失業救濟金人數同樣走高，透露美國就業結構轉差訊號。

聯準會主席鮑爾在全球央行年會的偏鴿態度，帶動力9月降息的機率維持在九成左右，市場預期今年應會9、12月各降息1碼。目前全市場聚焦本次非農數據是否再度針對上月的數據大幅下修，若出現該情況，對今年降息幅度的預估應會拉高至3~4碼；若是正常情境，整體數據沒有暴雷，大概會維持降息1碼的預期。

黃金期貨、「幣黃金期貨皆屬於小型契約，交易門檻低，且參考標的相同，但需留意契約規模、保證金和幣別不同。「黃金期貨」以美元計價，「台幣黃金期貨」則以新台幣計價，須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

降息 期貨交易 美國聯準會

延伸閱讀

台幣連6貶改寫4個月新低 終場收30.678元擬測30.7元

國安為由 國務院停發巴勒斯坦人簽證

哈瑪斯反對美國「接管加薩」計畫：加薩非待售品

港前8月逾3300萬旅客年增12% 零售額連升3月奢侈品看俏

相關新聞

9月魔咒！美電子盤崩跌 台指期夜盤重挫

台指期夜盤2日開盤後，在日本政壇動盪，美元指數應聲強漲中，美股電子盤不支倒地下，以24,009點、上漲37點開出，收復2...

台指期 未見轉空跡象

台指期昨（2）日呈開高走低格局，早盤一度大漲超過200點，不過，逢高賣壓湧現，盤中震盪劇烈，終場指數以黑K棒作收、日K連...

期貨商論壇／黃金期 短線看俏

市場看好美國聯準會9月降息機率高，而降息循環的開啟對於黃金來是一大利多，可留意9月非農新增就業與利率決策會議前後波動。降...

期貨商論壇／匯率期 伺機進場

9月外匯市場開局仍是「降息定價壓抑美元溢價」，美元在前期連跌後雖有技術性反彈，但結構上仍處季線附近的弱勢位階，反彈多由空...

宏達電、中光電 認購靚

台股再創歷史新高後又拉回整理，此時個股權證操作依然熱絡，在近五日認購及認售權證成交金額排行前20名中，個股重疊度高，顯示多空交戰激烈。認購與認售權證成交金額同時衝高標的個股，可趁波動幅度大時，依技術面以認購或認售權證靈活操作。

波若威、南電 四檔火

台股創高後進入高檔震盪格局，盤面上，波若威（3163）、南電（8046）等成為資金追逐焦點。然因熱門標的近期漲多，市場出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。