期貨商論壇／黃金期 短線看俏

市場看好美國聯準會9月降息機率高，而降息循環的開啟對於黃金來是一大利多，可留意9月非農新增就業與利率決策會議前後波動。降息預期的走升有利於金價短線表現，想參與行情的投資人可透過台灣期交所推出的「黃金期貨」或是「台幣黃金期貨」。

即將公布的美國非農新增就業，是美國本月是否降息的關鍵數據；市場預期8月數據與7月持平，失業率小幅上升至4.3%。目前美國大於15周的長期失業人口不斷走高，與15周以下的失業人口呈現反向走勢，續領失業救濟金人數同樣走高，透露美國就業結構轉差訊號。

聯準會主席鮑爾在全球央行年會的偏鴿態度，帶動力9月降息的機率維持在九成左右，市場預期今年應會9、12月各降息1碼。目前全市場聚焦本次非農數據是否再度針對上月的數據大幅下修，若出現該情況，對今年降息幅度的預估應會拉高至3~4碼；若是正常情境，整體數據沒有暴雷，大概會維持降息1碼的預期。

黃金期貨、「幣黃金期貨皆屬於小型契約，交易門檻低，且參考標的相同，但需留意契約規模、保證金和幣別不同。「黃金期貨」以美元計價，「台幣黃金期貨」則以新台幣計價，須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供）

