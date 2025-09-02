全民權證／元黃金 買逾90天

期元大S&P黃金（00635U）昨（2）日市價漲0.55%，收上38.33元，為掛牌以來次高，僅次於2025年4月22日的38.83元；近一周漲幅為4.3%，今年以來漲幅來到28.75%，排行所有ETF第十強。

受惠於避險情緒的提升，包括川普解雇聯準會理事，動搖聯準會獨立性，以及俄烏雖有美國協調停戰，但兩國依然持續交戰砲火猛烈。此外，美國通膨受控，市場預期9月啟動降息，多重因素均有利貴金屬表現，國際金價1日上漲0.82%至每盎司3476.36美元，一度觸及3489.85美元，逼近4月歷史高點3500.10美元。

權證發行商建議，看好期元大S&P黃金後市表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日90天以上的認購權證，參與這波偏多行情。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。