聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／元黃金 買逾90天
期元大S&P黃金（00635U）昨（2）日市價漲0.55%，收上38.33元，為掛牌以來次高，僅次於2025年4月22日的38.83元；近一周漲幅為4.3%，今年以來漲幅來到28.75%，排行所有ETF第十強。
受惠於避險情緒的提升，包括川普解雇聯準會理事，動搖聯準會獨立性，以及俄烏雖有美國協調停戰，但兩國依然持續交戰砲火猛烈。此外，美國通膨受控，市場預期9月啟動降息，多重因素均有利貴金屬表現，國際金價1日上漲0.82%至每盎司3476.36美元，一度觸及3489.85美元，逼近4月歷史高點3500.10美元。
權證發行商建議，看好期元大S&P黃金後市表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日90天以上的認購權證，參與這波偏多行情。（國泰證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言