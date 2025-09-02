聽新聞
全民權證／緯穎 選價內外5%
緯穎（6669）受惠北美四大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出展望正向，並將持續投入更多伺服器相關基礎設施，以滿足不斷成長的雲端及AI需求，緯穎是主要受惠者，營運可期。
法人表示，根據供應鏈訪查，緯穎2025年將出貨GB200 NVL72整機櫃至馬來西亞客戶YTL及中東地區客戶Omniva，預期合計出貨500櫃，帶動2025年AI伺服器營收占比持續提升。此外，大客戶Meta預期2025年資本支出將增加到600至650億美元。預期緯穎通用型伺服器出貨動能持續強勁。
權證發行商建議，看好緯穎後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外5%以內、剩餘天數120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（台新證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
