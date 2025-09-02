全民權證／緯穎 選價內外5%

台股再創歷史新高後又拉回整理，此時個股權證操作依然熱絡，在近五日認購及認售權證成交金額排行前20名中，個股重疊度高，顯示多空交戰激烈。認購與認售權證成交金額同時衝高標的個股，可趁波動幅度大時，依技術面以認購或認售權證靈活操作。

2025-09-02 23:49