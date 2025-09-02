聽新聞
全民權證／台灣精銳 兩檔熱
台灣精銳（4583）第2季營收7.3億元，季減9.9%，年減2.3%；稅後純益0.94億元，年減67.5%；每股純益（EPS）1.2元。
法人預估，台灣精銳事業單位的減速機、飯店、齒排與其他營收在今年成長10.2%、4.8%、7.3%。其中，減速機與齒排基於匯率與關稅收斂增速預期。隨美國總統川普政策驅使美國製造業回流與聯準會仍有降息空間，預期美洲區營收會是短中期成長動能來源。公司的微型行星減速機等產品技術和客製化量產能力，可即刻掌握需求及持續跟進人形機器人開發動態；精密行星減速機也已切入亞馬遜物流協作機器人供應鏈。
權證券商建議，看好台灣精銳後市的投資人，建議利用價內外20%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（兆豐證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
