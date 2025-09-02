華城（1519）在近期認購與認售權證的成交排名皆位居前20，顯示市場看多者（基本面或題材火熱）與看空者（股價或題材虛高）並存，投資人可兩者皆依技術面操作，擴大利潤。

星際之門計畫預計投資5,000億美元建置AI基礎設施，華城於2024年第4季新增逾100億元訂單，其中60億元來自美國AI算力中心，20億元為德州星際之門計畫訂單，成為首家取得電力設備訂單的台廠，預估出貨時程落在2026至2027年，貢獻每股純益（EPS）約1.5至2元。

根據供應鏈訪查，在一座資料中心成本結構中，伺服器與不斷電設備占60%、光纖及機電設備25%、土建10%，其中機電設備占比約12%。以此推算，至2029年星際之門相關機電商機初估達600億美元。華城具備短交期優勢，看好其承接相關訂單所帶來的上檔空間。

法人預估，華城2025、2026年EPS分別為15.55元與22.37元，其中2025年因業外匯兌影響下修6.8%，2026年則上修4.7%，主因包括：變壓器產品報價優於預期；AI電力需求推升變壓器供需持續吃緊；關稅風險疑慮消退，帶動毛利率預估上調。

值得注意的是，以目前股價計算，對應2025、2026年本益比分別為40倍與28倍。考量變壓器上行循環延續，且華城為首家取得星際之門訂單的台廠，法人對其調升投資評等至「買進」。

權證發行商建議，看好華城等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。