快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

聽新聞
0:00 / 0:00

華城 瞄準逾四個月

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

華城（1519）在近期認購與認售權證的成交排名皆位居前20，顯示市場看多者（基本面或題材火熱）與看空者（股價或題材虛高）並存，投資人可兩者皆依技術面操作，擴大利潤。

星際之門計畫預計投資5,000億美元建置AI基礎設施，華城於2024年第4季新增逾100億元訂單，其中60億元來自美國AI算力中心，20億元為德州星際之門計畫訂單，成為首家取得電力設備訂單的台廠，預估出貨時程落在2026至2027年，貢獻每股純益（EPS）約1.5至2元。

根據供應鏈訪查，在一座資料中心成本結構中，伺服器與不斷電設備占60%、光纖及機電設備25%、土建10%，其中機電設備占比約12%。以此推算，至2029年星際之門相關機電商機初估達600億美元。華城具備短交期優勢，看好其承接相關訂單所帶來的上檔空間。

法人預估，華城2025、2026年EPS分別為15.55元與22.37元，其中2025年因業外匯兌影響下修6.8%，2026年則上修4.7%，主因包括：變壓器產品報價優於預期；AI電力需求推升變壓器供需持續吃緊；關稅風險疑慮消退，帶動毛利率預估上調。

值得注意的是，以目前股價計算，對應2025、2026年本益比分別為40倍與28倍。考量變壓器上行循環延續，且華城為首家取得星際之門訂單的台廠，法人對其調升投資評等至「買進」。　

權證發行商建議，看好華城等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

華城 認售權證

延伸閱讀

精成科7月 EPS 0.72元 淨利增3%

倚強科7月 EPS 0.5元 客戶需求熱

龍德造船7月 EPS 0.24元

最牛一輪／華城放電 中信51按讚

相關新聞

9月魔咒！美電子盤崩跌 台指期夜盤重挫

台指期夜盤2日開盤後，在日本政壇動盪，美元指數應聲強漲中，美股電子盤不支倒地下，以24,009點、上漲37點開出，收復2...

台指期 未見轉空跡象

台指期昨（2）日呈開高走低格局，早盤一度大漲超過200點，不過，逢高賣壓湧現，盤中震盪劇烈，終場指數以黑K棒作收、日K連...

期貨商論壇／黃金期 短線看俏

市場看好美國聯準會9月降息機率高，而降息循環的開啟對於黃金來是一大利多，可留意9月非農新增就業與利率決策會議前後波動。降...

期貨商論壇／匯率期 伺機進場

9月外匯市場開局仍是「降息定價壓抑美元溢價」，美元在前期連跌後雖有技術性反彈，但結構上仍處季線附近的弱勢位階，反彈多由空...

宏達電、中光電 認購靚

台股再創歷史新高後又拉回整理，此時個股權證操作依然熱絡，在近五日認購及認售權證成交金額排行前20名中，個股重疊度高，顯示多空交戰激烈。認購與認售權證成交金額同時衝高標的個股，可趁波動幅度大時，依技術面以認購或認售權證靈活操作。

波若威、南電 四檔火

台股創高後進入高檔震盪格局，盤面上，波若威（3163）、南電（8046）等成為資金追逐焦點。然因熱門標的近期漲多，市場出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。