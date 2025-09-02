快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

波若威、南電 四檔火

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
波若威總經理黃裕文。林薏茹／攝影
波若威總經理黃裕文。林薏茹／攝影

台股創高後進入高檔震盪格局，盤面上，波若威（3163）、南電（8046）等成為資金追逐焦點。然因熱門標的近期漲多，市場出現空方看法，認購與認售權證皆有投資人操作，權證發行券商指出，看好熱門族群表現的投資人需注意市場風向變化，掌握獲利也留意風險。

輝達在今年GTC大會上宣布推出Spectrum-X與Quantum-X CPO（共同光學封裝）網路交換器，這是輝達首度針對CPO領域推出重量級產品，波若威獲輝達直接點名，成為其CPO供應鏈成員。

波若威近日營運再傳捷報，首度拿下美系雲端服務供應商（CSP）大單，第一家重量級大客戶為Google，本季開始出貨資料中心光纖套件產品，衝刺高速光收發平台業務動能。

南電7月營收36.2億元，月增15.9%、年增15.8%，優於市場原先預估高個位數月增的預期，主要是記憶體需求強勁，以及進入傳統消費性旺季，美系PC客戶新一代AI PC逐步進入量產，皆帶動載板出貨增溫，法人持續看好近期營運後市。

南電2025年營運有望上修，法人指出，主要受惠800G需求與價格調整因素，由於ABF載板第3季預估將季增5～10%，反應400G/800G網通交換器相關需求穩定成長，訂單能見度持續提升。同時，南電預計自第4季開始量產出貨美系ASIC專案，並預期2026年將擴大導入更多高階AI專案。

隨著高階產品組合比重提升，法人預期南電毛利率將向上提升。下半年ABF載板稼動率可望進一步改善，成為下半年營收與獲利成長主軸，隨著價格調整，2025年營運展望將有望獲得上修。

權證發行商建議，看好波若威、南電可買進價內外20%以內、距到期日150天以上的相關權證，但宜設好停利停損。

輝達 波若威 認售權證

