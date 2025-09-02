宏達電、中光電 認購靚

今日主題 台股再創歷史新高後又拉回整理，此時個股權證操作依然熱絡，在近五日認購及認售權證成交金額排行前20名中，個股重疊度高，顯示多空交戰激烈。認購與認售權證成交金額同時衝高標的個股，可趁波動幅度大時，依技術面以認購或認售權證靈活操作。

AI眼鏡及軍工是股市近月來的熱門題材，因此，宏達電（2498）、中光電（5371）等受投資人青睞，隨股價逐步走強，短線漲幅已大，多空對峙更為激烈，投資人也因此靈活運用其認購或認售權證短線操作，相關權證多空交投皆熱絡。

宏達電首款AI眼鏡VIVE Eagle今年9月1日正式在台灣大哥大與2020EYEhaus精品眼鏡門市開賣，宏達電新產品除了AI眼鏡VIVE EAGLE之外，還有商用XR業務穩健成長，下半年營運表現將優於上半年。

宏達電也加速拓展日本市場，與NTT Communications簽署合作備忘錄，推動大場域實境娛樂技術落地；透過VIVE Arts與巴黎國家歌劇院、大英博物館等頂級機構攜手，運用XR技術進行藝術文化的保存與活化。宏達電正從硬體製造商轉型為提供完整生態系服務的企業。

中光電隨著TV背光模組新舊產品世代交替完成、國防部首批無人機標案陸續入帳，加上考量monitor LCM、OLED模組、車載產品等節能產品營收動能佳，以及國防部無人機新一輪公開徵求案潛在商機龐大，今、明（2026）年業績低點已過。

中光電節能產品受惠於TV背光模組新產品自6月開始出貨，第3季旺季效應可期；此外，國防部無人機標案在今年第3季至明年第1季依進度陸續貢獻營收。明年營收成長動能主要有二：monitor LCM、OLED模組、車載產品等節能產品及國防部無人機公開徵求案衍生商機。

子公司中光電智能機器人在2024年8月取得國防部無人機標案，為該次軍用商規無人機標案獲得國防部採購數量最多廠商，得標金額22億元， 截至今年7月出貨比重已超過60%，中光電今年第1、2季無人機營收比重分別為1~2%、7~8%。

看好「權證火燙概念股」的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期200天以上的權證靈活操作。