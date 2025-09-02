美股週一勞動節休市 台指期夜盤收漲78點

台股上週創高後震盪，週一下跌161.37點或0.67%，以24071.73點作收，力守24000點關卡。週一美股因勞動節休市1天，台指期夜盤回穩，終場上漲78點或0.32%。

三大法人1日賣超台股216.22億元，其中自營商賣超108.67億元，投信賣超29.26億元，外資及陸資賣超78.29億元。

野村投信分析，聯準會主席鮑爾暗示9月可望啟動降息，激勵市場情緒，台股上週再度創下歷史高點。隨AI技術優勢及大者恆大愈來愈明顯，台系供應鏈當中具備獨特技術領先的公司，將在未來的市場中占據重要的產業地位，相關AI企業長期將持續樂觀看待。

不過野村投信也提醒，台股從4月初美國總統川普宣布對等關稅造成股災，之後迅速強彈，已重新創下歷史新高，同時間市場追價意願也升高，短期盤面氣氛有過熱跡象，預期第4季盤面大幅震盪的機會不會小，提醒投資人應拉高風險意識。