台積電傳漲聲 台指期夜盤先漲再說

台指期夜盤1日開盤後，在台積電（2330）先進製程傳「漲聲」，以及美股休市，多頭主導盤勢發球權中，以24,019點、上漲12點開出後，一度上衝至24,079點、上漲72點，但在市場靜待美國即將出爐的非農就業等經濟數據中，晚間9點30分左右，夜盤指數在24,060點、約上漲53點附近遊走。

美國股市1日因勞動節假期休市一天，美股電子盤跌勢逐步收斂中，傳出台積電已通知客戶，包括2NM、3NM、4NM、5NM等先進製程，計劃在明年調高5%~10%價格中，台指期夜盤一掃日盤頹勢，行情開小高後，持續震盪走高，儘管美股電子盤因市場觀望即將公布的非農就業等經濟數據，晚間8點過後，漲勢收斂、道瓊電子盤一度翻黑，但無礙台指期夜盤多頭氣勢。

其中，台積電在夜盤交易9點30分時，在1,165元，平盤附近遊走，電子期上漲近0.3%，半導體期上漲0.2%，中型100期貨指數上漲近0.1%。

台股1日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌161點，收24,071點，其中，外資現貨賣超78.2億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加355口至26,664口；投信賣超29.2億元，自營商賣超108.6億元，三大法合計賣超216.2億元。

市場專家建議，就技術面來說，1日台股開低走低、收黑K棒，技術面帶量下殺失守月線，並且回補8月25日向上跳空缺口24,071~24,108點，日KD指標50附近交叉向下，近期多頭恐有轉弱疑慮，所幸1日K棒留下影線，收盤時僅小幅跌破月線，短線若能力守月線，多頭仍有可為，但一旦正式失守，恐將回測8月20日帶量長黑棒低點23,620，甚至回測季線。