期貨商論壇／黃金期 動能強勁

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。（路透）
8月28日俄羅斯對烏克蘭大規模空襲行動，成為黃金期貨起漲的關鍵，帶動價格突破長達四個月的高檔震盪整理，重啟創新高的多頭行情；前波歷史高點歷經五次反壓，正式突破後或將觸發空單停損買盤，提供技術面、籌碼面續漲動能。

近期美國總統川普為達成選前承諾，積極推動俄烏停火談判，並透過經濟、貿易制裁等籌碼，試圖對俄羅斯進行施壓。

儘管美俄談判進展似乎順利，但談判一結束，俄羅斯立即對烏克蘭進行大規模軍事行動，並於邊界集結大軍，顯示將無視美國調停，執意加大軍事投入。

另聯準會主席鮑爾釋出即將降息的偏鴿訊號，加大市場降息預期，亦使美元震盪走弱，間接推動以美元計價的黃金報價，但須留意，美國CPI、PCE通膨數據雖然基本符合市場預期，但PPI通膨數據顯著高於市場預期，略見下半年美國通膨回升跡象，或使降息空間有限，美元還有反彈可能，為金價潛在空方因素。

在俄烏戰爭推動中，金價正式突破技術面關鍵壓力，可能將進入下一波走升段行情。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

美國 俄羅斯 期貨交易

