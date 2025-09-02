全民權證／金居 選逾五個月
金居（8358）受惠於AI伺服器需求持續火熱，帶動PCB上游原物料景氣大好，特別是超低輪廓（HVLP）銅箔將躍升為下世代AI伺服器主流，吸引自營商不斷加碼布局。
法人指出，目前主要AI伺服器所用的銅箔主流規格為HVLP 2-3，預期2026年HVLP 4將躍居市場主流。由於目前金居HVLP月產能約100至150噸，後續供應將逐步吃緊，因此成為法人圈關注的重要受惠股。
此外，金居因反應電力、人力、化學品等價格上漲，8月起已調整加工費每公斤0.5美元，法人預期漲價效益將於第4季放大。權證發行商建議，可挑選價內外10%以內、距離到期日超過五個月的相關權證布局。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言