快訊

流行彩妝隱藏危機？醫示警：過早化妝恐帶給皮膚一輩子傷害

熱帶擾動成颱機率提高到6成 吳德榮：午後雷雨範圍擴大防冰雹

MLB／強！鄧愷威5.1局狂飆8K雙締生涯新高 霸氣入手第2勝

全民權證／安勤 兩檔活跳跳

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

安勤（3479）將以醫療伺服器及新應用領域布局為主要成長動能，已透過漲價降低新台幣升值影響，預估將於第4季見效。此外，今年7月誠屏科技正式併入報表。

安勤心導管伺服器專案出貨穩定，目前出貨量符合預期，2026年出貨量將年增10至15%，醫療產品穩定成長，為今明年主要成長動能。零售方面，除日本大型餐飲專案目前已延伸至海外其他分店外，其他應用訂單皆有斬獲，成長可期。Gaming新增澳洲客戶，預估今年部門營收將持平至微幅成長。

看好安勤後市的投資人，可挑選價外20%至價內10%，有效天期150天以上的權證介入。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

貨量 伺服器

延伸閱讀

友達、華夏海灣碳權上架交易

針對市場不確定性！JLR Taiwan九月限時推出「5年0利率分期購車專案」

澳洲反移民示威 變警民暴力衝突 官員斥散播仇恨

京台創新創業大賽 兩岸青年追夢 聚焦數位經濟等5領域

相關新聞

台指期 外資保守布局

台指期昨（1）日受美股大跌拖累，日跳空大跌超過百點，盤中一度賣壓湧現、重挫超過400點，不過靠著權值王台積電強勢撐盤，收...

期貨商論壇／台達電期 長線俏

台達電（2308）在AI浪潮推動下，第2季財報與股價齊創新高，展望未來，憑藉電源與液冷完整方案，有望持續受惠長期趨勢。台...

期貨商論壇／黃金期 動能強勁

8月28日俄羅斯對烏克蘭大規模空襲行動，成為黃金期貨起漲的關鍵，帶動價格突破長達四個月的高檔震盪整理，重啟創新高的多頭行...

鴻海、台達電 四檔靚

輝達（NVIDIA）上周公布亮眼卻不夠驚喜的財報，股價未如預期再攀高。

強茂、胡連 押寶120天

中國車市成長強勁，以新能源車為主要成長動能，滲透率已來到60%，遠高於全球平均。市場普遍預期，隨各車款迭代更新快速，有利...

全民權證／金居 選逾五個月

金居（8358）受惠於AI伺服器需求持續火熱，帶動PCB上游原物料景氣大好，特別是超低輪廓（HVLP）銅箔將躍升為下世代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。