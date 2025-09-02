強茂、胡連 押寶120天

中國車市成長強勁，以新能源車為主要成長動能，滲透率已來到60%，遠高於全球平均。市場普遍預期，隨各車款迭代更新快速，有利於相關零件用量增加，將嘉惠台廠強茂（2481）、胡連（6279）等，激勵近來相關個股股價強勢表態。

法人指出，儘管去年基期較高，但仍預估今年中國乘用車銷量年增5%，延續成長態勢，主因為：一、汽車保有量相較成熟國家仍低；二、消費刺激政策持續推動且近期資金陸續到位，有助支撐整體車市銷量。

此外，隨各車款迭代更新快速，將有利於相關零組件用量增加，如高頻高速連接器、車用功率元件等。根據調研機構預期，中國汽車高頻高速連接器市場規模未來三年將至少以20%的年複合成長率（CAGR）高速成長。

車用功率元件方面，低階BEV需使用到180至250顆MOSFET，中高階車款則是翻倍以上。由於近期中國電動車品牌加速高階車款應用下放到中低階車款，有利於車用功率元件「價漲量增」。預估中國車用功率半導體CAGR為10%。

法人說，強茂近五年車用營收CAGR大於20%，整體營收占比重達30%，其中車用營收50%來自大中華區客戶，營運可望持續受惠；而中國未來高頻高速連接器將走向在地化，在國際大廠退出部分產品供應下，胡連將成為受惠者。

權證發行商建議，可挑選價內外15%以內、剩餘天數超過四個月以上相關連結的認購權證進行布局。