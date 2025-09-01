9月台股期指跌260點

快訊

中央社／ 台北1日電

台北股市今天終場跌161.37點，收24071.73點。9月台指期以24008點作收，下跌260點，與現貨相較，逆價差63.73點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，9月期貨24268點、10月期貨24260點。

台股今天終場跌161.37點，收24071.73點，成交金額新台幣5090.75億元。

9月台指期貨以24008點作收，跌260點，成交8萬2161口；10月期貨以24016點作收，跌244點，成交1236口。實際收盤價格以期交所公告為準。

