9月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北1日電

台北股市今天下跌161.37點，收24071.73點。9月電子期收1369.95點，下跌20.30點，逆價差5.18點；9月金融期收2136.40點，上漲13.60點，正價差1.91點。

9月電子期以1369.95點作收，下跌20.30點，成交809口。10月電子期以1363點作收，下跌27點，成交9口。

電子現貨以1375.13點作收，下跌11.49點；9月電子期貨與現貨相較，逆價差5.18點。

9月金融期以2136.40點作收，上漲13.60點，成交319口。

金融現貨以2134.49點作收，上漲19.90點；9月金融期貨與現貨相較，正價差1.91點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期

