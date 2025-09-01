市場態度保守 台指期終場收24,008點 下跌逾200點
台指期1日早盤以24,120點開出，盤中對低一度達23,847點，後續跌幅稍有收斂，不過明顯市場態度保守，終場收在24,008點，下跌260點，跌幅1.07%。
另外，台積電（2330）期收1,160元，下跌5元，電子期下跌1.46%，中型100期貨下跌2.05%。
美國就業報告、核心通膨數據，以及聯準會（Fed）決策，接下來14個交易日會陸續公布，將牽動投資人從暑假歸隊後的操作方向。市場保持觀望態度，靜待後續結果，但時序邁入9月，為美股歷史最差月份，指數將受到影響。
法人表示，今日許多領頭羊類股，包含PCB、軍工股、都由高點反轉向下，並帶動加權指數跌破月線，整體技術線型轉差，建議投資人不要追高，逢高獲利了結，保守為宜。
