快訊

「熱帶擾動」東北大迴轉恐成颱 今午後雷雨範圍擴大防冰雹

全民權證／聯發科 選逾150天

經濟日報／ 記者魏興中整理

隨ChatGPT 5於8月面市，連同Grok4、Gemini 2.5 Pro等三大主流AI模型全員到齊，引爆AI模型王座之爭，法人預期將嘉惠AI供應鏈聯發科（2454）等，後市股價表現看俏。

法人分析，ChatGPT將占領龍頭地位，但其他廠家勢必力求再突破，以求仍在AI成長期搶占市場地位，預期硬體投資必將增加，ASIC增速也將更顯著，將嘉惠台系相關硬體供應鏈。考量到Google TPU由聯發科協助，2026年起ASIC將明顯為營收貢獻，Google推出新AI模型，聯發科是主要受惠者。

權證發行商建議，看好可挑選價內外5%以內、距離到期日超過五個月的相關權證進行布局。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

AI 權證 聯發科

延伸閱讀

印度首富安巴尼打造國家級建設 信實攜 Google、Meta 拚 AI 基建

是誰大舉砍倉？台股最後一盤跳水165點 引投資人高度關注

輝達財報倒數！大摩解析H20晶片雜音 點將五大台廠「優於大盤」

AI鏈六強 法人挺

相關新聞

台指期 偏多架構未變

台股上周五（29日）開高震盪，終場指數下跌3點、收在24,233點；台指期上漲43點、至24,267點，正價差為33.9...

金居期 1日起交易設限

期貨投資人留意！金居（8358）股票期貨的未平倉部位超過上限規定後，期交所公告，金居股票期貨（契約代碼：PQ）自今（1）...

期貨商論壇／長虹期 保守看待

受央行第七波信用管制影響，今年房市交易冷颼颼，長虹（5534）宣布今年房市景氣差，成交速度明顯放緩，預期第4季到明年市況...

期貨商論壇／黃金期 錢景可期

聯準會主席鮑爾暗示將降息，美國總統川普也要求降息，FedWatch Tool顯示9月降息機率達八成，市場預估9月迎降息機...

金像電、世芯 認購夯

金像電（2368）與世芯-KY（3661）可望受惠ASIC訂單挹注，未來業績仍具成長空間，吸引法人持續關注布局。

華通、全新 瞄準五個月

隨Meta、Google、華為、小米、宏達電等陸續推出AI眼鏡，蘋果也將於2026年跨足市場，AI眼鏡瞬間成為全球議論度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。