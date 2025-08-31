全民權證／聯發科 選逾150天

隨ChatGPT 5於8月面市，連同Grok4、Gemini 2.5 Pro等三大主流AI模型全員到齊，引爆AI模型王座之爭，法人預期將嘉惠AI供應鏈聯發科（2454）等，後市股價表現看俏。

法人分析，ChatGPT將占領龍頭地位，但其他廠家勢必力求再突破，以求仍在AI成長期搶占市場地位，預期硬體投資必將增加，ASIC增速也將更顯著，將嘉惠台系相關硬體供應鏈。考量到Google TPU由聯發科協助，2026年起ASIC將明顯為營收貢獻，Google推出新AI模型，聯發科是主要受惠者。

權證發行商建議，看好可挑選價內外5%以內、距離到期日超過五個月的相關權證進行布局。（群益金鼎證券提供）

