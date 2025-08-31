快訊

「熱帶擾動」東北大迴轉恐成颱 今午後雷雨範圍擴大防冰雹

全民權證／南寶 兩檔有看頭

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

南寶（4766）今年成長動能來自新產品開發與允德實業併入營收，營利率可望保持高檔，預計今年資本支出7億至9億元，低於年初預期，主因產能充足，且部分越南擴廠計畫延後。

南寶爭取到非台資鞋廠新訂單，未來將擴大國際市場滲透率；在一線運動品牌市占率約四成，長期目標向上提升，特別是在非台資鞋廠和新興品牌有成長空間。

今年下半年半導體的營收估將呈倍數成長，且毛利率高，看好半導體接著劑與電子領域應用前景，將持續開發新成長的機會，提升高毛利產品比重。

投資人可挑選價內5%至價外10%附近相關權證。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

營收 半導體

延伸閱讀

台積電傳「大整肅」？本土供應鏈緊張：高毛利、陸營收比重高恐遭汰

勤業眾信進駐亞洲資產管理中心高雄專區 今掛牌成立服務中心

鴻海、台達電 四檔有戲

全民權證／台達電 兩檔搶鏡

相關新聞

台指期 偏多架構未變

台股上周五（29日）開高震盪，終場指數下跌3點、收在24,233點；台指期上漲43點、至24,267點，正價差為33.9...

金居期 1日起交易設限

期貨投資人留意！金居（8358）股票期貨的未平倉部位超過上限規定後，期交所公告，金居股票期貨（契約代碼：PQ）自今（1）...

期貨商論壇／長虹期 保守看待

受央行第七波信用管制影響，今年房市交易冷颼颼，長虹（5534）宣布今年房市景氣差，成交速度明顯放緩，預期第4季到明年市況...

期貨商論壇／黃金期 錢景可期

聯準會主席鮑爾暗示將降息，美國總統川普也要求降息，FedWatch Tool顯示9月降息機率達八成，市場預估9月迎降息機...

金像電、世芯 認購夯

金像電（2368）與世芯-KY（3661）可望受惠ASIC訂單挹注，未來業績仍具成長空間，吸引法人持續關注布局。

華通、全新 瞄準五個月

隨Meta、Google、華為、小米、宏達電等陸續推出AI眼鏡，蘋果也將於2026年跨足市場，AI眼鏡瞬間成為全球議論度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。