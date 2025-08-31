全民權證／南寶 兩檔有看頭

南寶（4766）今年成長動能來自新產品開發與允德實業併入營收，營利率可望保持高檔，預計今年資本支出7億至9億元，低於年初預期，主因產能充足，且部分越南擴廠計畫延後。

南寶爭取到非台資鞋廠新訂單，未來將擴大國際市場滲透率；在一線運動品牌市占率約四成，長期目標向上提升，特別是在非台資鞋廠和新興品牌有成長空間。

今年下半年半導體的營收估將呈倍數成長，且毛利率高，看好半導體接著劑與電子領域應用前景，將持續開發新成長的機會，提升高毛利產品比重。

投資人可挑選價內5%至價外10%附近相關權證。（凱基證券提供）

