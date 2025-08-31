全民權證／台特化 挑價外15%

台特化（4772）矽乙烷稼動率拉升，產線完成去瓶頸化，年產能提升14%；而高毛利乾式蝕刻氣體AHF通過驗證，將於今年第4季至明年放量。主要半導體客戶積極擴大產能、製程演進推升高階氣體需求，供應鏈在地化趨勢，有利台特化營運。

台特化主要客戶擴大先進製程產能，特氣需求將以等比級數成長，N3推進至N2特氣體用量有望成長1.5倍至二倍；因供應鏈在地化長期趨勢不變，台特化在新建半導體廠維持主供地位；且新產品AHF已通過驗證並逐步放量；而併購高潔淨清洗廠弘潔科技，也增添獲利成長動能。

投資人可挑選價外15%附近相關權證。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）