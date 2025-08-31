全民權證／台特化 挑價外15%
台特化（4772）矽乙烷稼動率拉升，產線完成去瓶頸化，年產能提升14%；而高毛利乾式蝕刻氣體AHF通過驗證，將於今年第4季至明年放量。主要半導體客戶積極擴大產能、製程演進推升高階氣體需求，供應鏈在地化趨勢，有利台特化營運。
台特化主要客戶擴大先進製程產能，特氣需求將以等比級數成長，N3推進至N2特氣體用量有望成長1.5倍至二倍；因供應鏈在地化長期趨勢不變，台特化在新建半導體廠維持主供地位；且新產品AHF已通過驗證並逐步放量；而併購高潔淨清洗廠弘潔科技，也增添獲利成長動能。
投資人可挑選價外15%附近相關權證。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言