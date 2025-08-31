快訊

華通、全新 瞄準五個月

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

隨Meta、Google、華為、小米、宏達電等陸續推出AI眼鏡，蘋果也將於2026年跨足市場，AI眼鏡瞬間成為全球議論度最高的電子商品，也引動資本市場的投資氛圍，使相關概念股如華通（2313）、全新（2455）等成為市場關注的焦點。

法人指出，隨著AI眼鏡熱潮湧現，網路科技公司、手機品牌廠、與AR眼鏡廠商接連布局，如科技大廠Meta與太陽眼鏡知名大廠雷朋所推出AI眼鏡，自推出上市以來，廣受市場好評，成為歐美市場時尚潮流的穿戴配件代表。

事實上，2025年被視為全球AI眼鏡市場爆發的關鍵元年。根據2025年AI／AR眼鏡產業報告指出，2024年全球AI眼鏡出貨量約152萬副，預計2030年將達到9,000萬副，年複合成長率高達29.4%，是成長最快的穿戴式子類別。

隨著AI眼鏡的市場需求不斷加溫，法人說，將同步推升諸如 HDI/SLP、軟板、軟硬結合板等PCB需求，華通等台廠將有機會受惠；另一方面，未來的AI或AR眼鏡將採Micro OLED技術，全新等均有參與相關測試，後市看俏。

權證發行商建議，看好華通、全新等「AI眼鏡概念股」後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準以價內外10%以內、剩餘天數超過五個月等條件為主。

