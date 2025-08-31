快訊

立隆電、鈺邦 四檔聚焦

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

立隆電（2472）及鈺邦（6449）近期以來的股價呈現強勢，買盤布局其電池備援電力模組（BBU）及電容器等題材的成長空間；權證發行商表示，股價在高檔易震盪，可透過相關認購權證短線操作，挑選價外20%以內中長天期相關權證操作。

立隆電今年車用市場仍為主要營運動能，主要是車用市場hybrid電容應用持續提升，營收與獲利持續優化；另外，AI sever hybrid產品切入ODM廠，惟這塊營收占比還小，車用才是主要聚焦題材。

泰國廠第4季可以開始引進第一批設備、人員，預計2026年第1季將拿到基本認證，並開始推介。而汽車認證要到明年下半年。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達積極布局GB200/300伺服器，帶動BBU和超級電容需求，法人看好BBU和超級電容可望在GB300伺服器成為標準配件，因此具備超級電容技術能力的立隆電，成為市場注目焦點。

鈺邦捲繞型固態電容器市占率全球第一，為全球唯一上市固態電容廠商，產品可分為捲繞式固態電容占89%及晶片型固態電容占11%。

鈺邦今年第2季營收11.3億元，季增25.7%，年增39.1%，GB系列產品拉貨積極，今年下半年伺服器營收比重由2024年的11.2%提升至13.3%，伺服器營收占比未來將超過20%。

營收 伺服器

