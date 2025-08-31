期貨商論壇／長虹期 保守看待

快訊

經濟日報／ 記者周克威整理

受央行第七波信用管制影響，今年房市交易冷颼颼，長虹（5534）宣布今年房市景氣差，成交速度明顯放緩，預期第4季到明年市況仍會低迷，故明年將不推住宅個案。

長虹受央行第七波選擇性信用管制、銀行貸款不易等影響消費者購屋意願，觀察各預售案場，儘管每周來客量約10~15組，但單周成交為0~1組，顯見買盤觀望氣氛濃，購屋信心低迷。長虹目前因應方式以延後推案為考量，手上較不急的案子，就延後推案，而明年推案規劃，除非市況回暖，不然暫時不考慮推出新的住宅個案，以優先去化個案為主，明年規劃僅推商辦案。

在打房、市場資金緊縮下，預期第4季至明年初房市景氣仍會低迷，本來預計要購置大金額不動產的買盤也會縮手，若之後銀行限貸令可以緩解，市況就會稍微轉好。

長虹第2季稅後純益2,566萬元，年減93%，每股獲利（EPS）0.09元，上半年EPS 0.96元。由於房市目前最大問題是很多人交屋，都遇到貸款問題，銀行普遍嚴格管控，造成建商完工交屋入帳時程無法掌握。房市交易持續低迷，長虹上半年獲利較去年同期減少39%，加上明年將不推住宅個案，投資人可以留意長虹期（JWF）做相關操作。（群益期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

