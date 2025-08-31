期貨商論壇／黃金期 錢景可期

聯準會主席鮑爾暗示將降息，美國總統川普也要求降息，FedWatch Tool顯示9月降息機率達八成，市場預估9月迎降息機會，使美元走弱。烏俄戰爭雖進行停火談判，但雙方仍使用無人機相互攻擊，使避險需求依舊強勁，加上美元弱勢，故黃金期貨價格止跌反彈，並重新站上3,400美元大關。近期因行情波動劇烈，投資人需謹慎留意風險。

需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金至8月29為止，黃金持有量為967.94公噸，創近三年新高，顯示對未來行情相當樂觀，後續只要未出現大幅減少持倉量，黃金價格走勢，仍有機會持續走揚。觀察最新CFTC非商業交易人籌碼變化，前一周淨多單持倉部位減少16,895口，來到212,590口，雖近期非商業交易人減碼，不過偏向逢高獲利了結，加上持倉淨部位依舊維持20萬口之上，顯示出仍然看好波段行情，後續若能再度加碼多單，將推升價格向上走揚。

8月中旬黃金期貨價格一度回檔修正至月線附近，隨美元走弱，加上低接買盤進場情況下，使價格止跌反彈，不僅站上各期均線，並沿5日均線向上走揚，短線多方氣勢強勁，後續守穩均線，盤勢將有望挑戰歷史高點3,534.1美元位置。（華南期貨提供）

