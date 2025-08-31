台指期 偏多架構未變

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股上周五（29日）開高震盪，終場指數下跌3點、收在24,233點；台指期上漲43點、至24,267點，正價差為33.9點。期貨商表示，由於台指期目前均線維持多頭排列，因此在跌破重要支撐月線前，整體偏多架構沒有改變。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨多單減少969口至694口，其中外資淨空單增加222口至26,309口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,626口至2,467口。群益期貨表示，上周五外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股依舊呈現電強金弱格局，目前在24,000點關卡不破下，短線拉回仍可以樂觀看待。

元富期貨認為，台指期上周五呈現開高震盪格局，盤中一度大漲超過200點，不過電子權值股陸續翻黑，權王台積電則是回到平盤，終場指數漲幅收斂、以黑K棒留上影線作收；目前指數均線維持多頭排列，因此在跌破重要支撐月線前，整體偏多架構沒有改變。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，8月第五周周五結算的大量區買權OI落在24,400點，賣權最大OI落在24,300點；月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在13,800點。全月未平倉量put/call ratio值由1.11上升至1.32，VIX指數下降1.05至19.65。

整體而言，上周五台股回檔更多屬於技術面與籌碼面壓力，而非基本面惡化，關鍵在於未來美國就業等經濟數據變化，若符合市場預期，台股仍有機會重新嘗試反彈。

